HIT PRIČA! CRKVA UPOZORILA VERNIKE: Joga je đavolja rabota!

Ovih dana vernike Parohije gornjokoviljske, koja pripada Eparhiji bačkoj, na oglasnoj tabli jednog hrama sačekalo je neobično obaveštenje, u kojem se vernicima savetuje da ne idu na časove joge jer ona nije nimalo bezazlena!

- Molimo vernike Parohije gornjokoviljske da ne posećuju časove joge ili slične seanse. Joga je usko vezana za religiju dalekoistočnih naroda i nije nimalo bezazlena, već može prouzrokovati duhovne i duševne probleme - stajalo je u obaveštenju.

foto: Screenshot

Slika ovog obaveštenja kruži društvenim mrežama, a navodno je snimljena na području ove parohije. Pitanja o ovome uputili smo i informativnoj službi Srpske pravoslavne crkve kako bismo saznali da li je Parohija gornjokoviljska zaista tvorac ovog obaveštenja, odnosno preporuke, kao i da li je to stav svih eparhija, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

Verski analitičar Draško Đenović kaže za Kurir da je generalno hrišćanska crkva protiv joge jer je ona deo budističke tradicije.

foto: Media Centar

- Nije samo pravoslavna crkva protiv toga, već i druge crkve. Sveštenici, duhovnici, generalno ne preporučuju jogu, s obzirom na to da smatraju da je ona povezana s budizmom i da praktično dolazi iz nehrišćanskih religioznih krugova. To obaveštenje postoji samo zato što je neko stavio napismeno ono što se inače govori usmenim putem, to nije ništa novo i ništa neobično - objašnjava Đenović.

foto: Shutterstock

Naš sagovornik dodaje da se smatra da istočnjačke prakse nisu vezane za hrišćanstvo i da mogu vernike, u nekom trenutku, izbaciti iz hrišćanskog pogleda.

- Malo-pomalo, može se videti da se neko odstranio od hrišćanstva i prihvatio određena istočnjačka verovanja i prakse koji nisu svojstveni učenju hrišćanske crkve. Crkva nikome ne zabranjuje, već samo ne preporučuje. Niko zbog toga što praktikuje jogu neće ići na crkveni sud, ovo je samo preporuka u duhovnoj brizi da ljudi ne bi vremenom sagrešili i prihvatili određena istočnjačka učenja - zaključuje Đenović.

Kurir.rs/M. B. Foto: Shutterstock,Screesnhot

Kurir