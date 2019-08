ŠEST GODINA POKUŠAVA DA DOKAŽE LEKARSKU GREŠKU: 3 godine posle operacije karcinoma u telu Ljiljane Mladenović iz Smedereva pronađena je metalna žica duga 8 centimetara

Tri godine nakon operacije karcinoma u telu Ljiljane Mladenović iz Smedereva pronađena je metalna žica duga osam centimetara. Tvrdnju da je žica ostala nakon hirurške intervencije, greškom lekara, ona već šest godina pokušava da dokaže pred smederevskim Sudom.

Ljiljani Mladenović je 2010. godine operisan kancer materice u Opštoj bolnici "Sveti Luka" u Smederevu. Dve godine nakon operacije, zbog sve jačih bolova, urađen je rendgenski pregled kojim je otkrivena žica debljine 5 milimetara, duga osam centimetara.

Četiri godine kasnije, Mladenovićeva je tužila smederevsku bolnicu. Kaže da od procesa ne očekuje mnogo:

"Ništa ne očekujem, očekujem samo da se skine ljaga, da ja to nisam progutala, da ja nisam išla kod vračara, baba, da ja nisam stavila samoj sebi u debelo crevo, stvarno nisam."

"Strano telo najverovatnije je u malu karlicu dospelo na drugi način - iz spoljašnje sredine - i sa sigurnošću se može tvrditi da nije dospelo greškom lekara", stoji u izveštaju veštaka sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Lekarsku grešku Ljiljana bi, kako kaže, oprostila ali tvrdnje da je žica na drugi način dospela u njeno telo smatra ponižavajućom. Iz ove ustanove kažu da se oslanjaju na veštačenje Sudskomedicinskog odbora, kao najviše instance.

"Naravno, to niko ne može da kaže da li zaista jeste ili nije, ali svim onim analizama koje smo mi sprovodili, i sad Sudskomedicinski odbor, zaključuju da to zaista ne pripada i da takav oblik predmeta ne koristi se u medicini", naglašava Nenad Đorđević, v. d. direktora Opšte bolnice "Sveti Luka" u Smederevu.

"Mi u salu unosimo samo ono što je neophodno za hirušku intervenciju. U svakom slučaju, najbitnije je da je pacijentkinji dobro, to je u stvari najbitnija stvar."

Ljiljana, međutim, pretpostavlja odakle potiče žica izvađena iz njenog tela:

"Ja mislim da je to zakačka od doboša, ili zakačka od komprese. Tražili smo da dođe jedan od veštaka pošto je tri profesora potpisano, da dođe jedan i da kaže meni kako sam ja to progutala, ikako sam stavila. To bi bio, u stvari, kraj."

Za šest godina, u Osnovnom sudu u Smederevu održano je šest ročišta. Sledeće suđenje zakazano za kraj oktobra.

Kurir/ RTS

Kurir