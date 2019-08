JEDAN BROJ HITNE POMOĆI VAŽIĆE ZA CELU SRBIJU: Javljaće se operater koji će naći najbliže vozilo i poslati ga do ugroženog pacijenta

Srbija će od 2020. imati jedinstveni pozivni broj Hitne medicinske službe koji će važiti za celu zemlju, a prilikom poziva javljaće se operater koji će naći najbliže vozilo i poslati ga do ugroženog pacijenta, najavilo je Ministarstvo zdravlja.



Dobro poznati brojevi Hitnih službi uskoro će biti prevaziđeni jer, kako su iz Ministarstva zdravlja objasnili medijima, jedinstveni pozivni broj Hitne službe važiće za celu Srbiju, a biće sličan onom koji se koristi u Evropskoj uniji. Prilikom poziva javiće se specijalno obučeni operater koji će najbližu ekipu Hitne pomoći poslati ka ugroženom pacijentu, bez obzira na mesto dešavanja nesreće i teritorijalnu nadležnost.



Takođe, više neće dolaziti do zabuna koja urgentna služba je teritorijalno nadležna za određeno mesto, kao što je to bilo pre samo nedelju dana kada je dvogodišnjoj devojčici pozlilo, a roditelji su zvali službu Hitne pomoći u Crnoj Travi, ali i Surdulici, ne znajući koja je nadležna i ko ima u blizini slobodno vozilo. Upravo to je dovelo do tragičnog ishoda da je malena devojčica preminula.



Ova promena je samo premošćavanje od uspostavljanja novog sistema, istakao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je prošle nedelje izjavio:

- Ovo će biti samo korak ka uspostavljanju novog sistema rada i više se neće dešavati da se ne zna ko je nadležan za pružanje pomoći u određenim situacijama - rekao je Lončar i dodao da će domovi zdravlja preći u republičku nadležnost.

Kurir / M. Vujović

Foto: Shutterstock

Kurir