ŠTA SE VIŠE ISPLATI, MILOŠ VELIKI ILI IBARSKA: Privatni prevoznici još uvek kalkulišu

Dilema Ukoliko bi autobuse prebacili na auto-put, prevoznici bi gubili putnike iz svih mesta od Beograda do Čačka, a ako nastave Ibarskom, napustiće ih Čačani i putnici iz daljih mesta

Privatni autobuski prevoznici još razmatraju da li im se više isplati da idu novim auto-putem Miloš Veliki ili da nastave da voze Ibarskom magistralom, jer se u oba slučaja može desiti da izgube veliki broj putnika, saznaje Kurir.



Iako je vožnja Milošem Velikim od Beograda do Čačka sigurnija i brža nego Ibarskom magistralom, prevoznici zaziru od toga da promene maršrutu jer će, ukoliko voze auto-putem, ostati bez putnika u svim mestima od Beograda do Čačka. Ako se budu držali Ibarske magistrale, u tom slučaju bi mogli ostati bez putnika iz Čačka i daljih mesta jer njima više odgovara da se bez zastajkivanja stušte auto-putem do svog odredišta.

- Prevoznici razmišljaju da, ako od Beograda do Čačka krenu novim auto-putem, izgubiće putnike iz Stepojevca, Lajkovca, Lazarevca, Gornjeg Milanovca, Ljiga i drugih mesta do Čačka.

S druge strane, ako ostanu na starom putu, izgubiće sve putnike iz Čačka jer je njima brže da idu auto-putem. Zato prevoznici još razmišljaju šta da rade, najverovatnije će se odlučivati da pola autobusa zadrže na Ibarskoj, a da drugu polovinu prebace na auto-put - kaže Mirko Vučinić iz poslovnog udruženja drumskog transporta Panontransport i dodaje da je prevoznicima najvažnije da imaju što više putnika.



Da bi se prevoznici prebacili sa Ibarske na auto-put, potrebno je, kako ističe Vučinić, da podnesu zahtev Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za izmenu reda vožnje:

- Prevoznici koji imaju postojeće i overene redove vožnje ka Čačku, Užicu, Kraljevu, Vrnjačkoj Banji i kojima je auto-put najbrža i najbliža varijanta, mogu u Ministarstvu saobraćaja da izvrše promenu itinerera, tj. plana puta kojim se vozilo kreće i da za nekoliko nedelja, a najkasnije za mesec dana, počnu da voze auto-putem Miloš Veliki. Većina prevoznika je takva. Oni koji prvi put hoće da voze na toj trasi i treba im red vožnje, moraju da čekaju do februara da bi do 1. marta podneli zahtev Privrednoj komori. Privredna komora tokom aprila i maja razmatra zahteve i, ako im odobri red vožnje, oni mogu da počnu da voze od 1. oktobra 2020. jer je tako predviđeno pravilnikom.

Teretni transport Što bi ga izbegavali kad je još besplatan

Iako se u javnosti pronela informacija da vozači kamiona i dalje voze Ibarskom magistralom, u udruženju prvi put čuju za to. - Nemamo informaciju da vozači kamiona izbegavaju auto-put Miloš Veliki. Uglavnom svi traže da idu auto-putem, osim kada je velika putarina, ali pošto na auto-putu Miloš Veliki još uvek nije počela naplata putarine, ne postoji razlog da ga izbegavaju - kaže za Kurir Aleksandar Spasić, generalni sekretar poslovnog udruženja Međunarodni transport.

Užice AUTO-PUTEM OD PRVOG DANA

Ima i prevoznika, poput „Gaga tursa“ iz Užica, koji su odmah po otvaranju auto-puta Miloš Veliki napustili Ibarsku magistralu. - Smatram da, ukoliko se razmišlja o bezbednosti putnika, onda autobuski prevoz treba da saobraća auto-putem. To je bila i moja odluka i od prvog dana mi smo preokrenuli saobraćaj i koristimo auto-put. Imamo 10 polazaka iz Beograda preko Zlatibora i Užica do Prijepolja i nismo morali da menjamo red vožnje jer do Čačka nismo imali stajališta, osim što bi stanicu Žarkovo trebalo spustiti na Obrenovački put, kod Ade Ciganlije. Koliko se plati putarina, toliko će se štedeti na amortizaciji - kaže Milan Radibratović, vlasnik „Gaga tursa“.

