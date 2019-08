USTAŠKI NAPAD NA SRBE U KNINU! Vulin: Napadaju našu decu jer su Srbi, a ne zato što vole Zvezdu

Ministar odbrane Aleksandar Vulin oglasio se juče povodom napada grupe hrvatskih ultranacionalista koji su zverski pretukli petoro Srba, među kojima i jedno dete, dok su gledali utakmicu Crvena zvezda -Jang bojs u kafiću „Bufet Petko“ u Kninskom Kosovu.



Kako su preneli mediji, u lokalnom kafiću nalazilo se desetak Srba, među kojima je bilo starijih ljudi, žena i dece, kada su maskirani napadači upali u lokal i počeli da lome inventar i tuku goste. Posle brutalnog napada, grupa od petnaestak muškaraca pobegla je u nepoznatom pravcu.

- Posledica politike negiranja ustaškog genocida i slavljenja zločinačke „Oluje“, kao i zabrana upotrebe ćirilice, nasilje je i mržnja prema svemu što je srpsko. Iako je Crvena zvezda jedan od simbola srpstva, sam napad nema veze sa njom. Ustaše napadaju decu zato što su Srbi, a ne zato što vole Zvezdu - kazao je za Kurir Vulin.



On dodaje da je reč o organizovanom napadu.

SIGURAN DA JE NAPAD BIO ISPLANIRAN...

Boris Petko, vlasnik kafića u okolini Knina foto: Privatna Arhiva



Posledica politike



- Organima reda neće biti teško da pronađu počinioce, ali će hrvatskoj politici biti teško da osudi napadače, koji samo slede zvaničnu državnu politiku i koji o njoj uče na proslavama proterivanja i ubijanja Srba, Tompsonovim koncertima i državnim počastima za ustaške zlikovce u Blajburgu - kazao je on.



Hrvatski mediji su preneli da je policija privela više osoba koje se sumnjiče da su učestvovale u napadu na goste kafića.



Boris Petko, vlasnik pomenutog kafića, ispričao je za medije šta se dogodilo tokom gledanja prenosa utakmice.

- Došli su maskirani, imali su fantomke na glavama, šipke, palice, motke. Nas je bilo šest-sedam unutra. Tu su bili i ljudi od 70 i nešto godina, kao i deca. Žene i deca su vrištali, ne mogu da verujem da neko šipkom može da udari dete od 16 godina, koje je završilo u bolnici zbog povreda glave - ispričao je vlasnik kafića.



Šipke i palice



On i njegova supruga takođe su povređeni u napadu.

- Rasekli su me po nozi i izudarali daskom po glavi. Zašto su nas napali? Stvarno ne znam, sa svima sam u korektnim odnosima. Gledali smo utakmicu, nije to slučajno, to je bilo smišljeno. Naravno da je zbog naše nacionalnosti. To je huliganizam - kazao je potreseni Petko.

Dodik POČINIOCE KAZNITI

Srbi u Hrvatskoj su u potpunosti diskriminisani i u stalnom su strahu, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsedništva BiH, povodom napada na Srbe. foto: Marina Lopičić - Događaj u Kninu je svakako dokaz da je položaj Srba u Hrvatskoj izuzetno težak. Hrvatska je zemlja Evropske unije. U njoj, u Evropskoj uniji, trebalo bi da bude neprikosnovena sloboda ljudi - rekao je Dodik.

Užasno SIN VIKAO DA ZAKLJUČAMO VRATA JER ĆE NAS POBITI

Otac dečaka koji je povređen ispričao je da mu se sin vratio kući sav krvav i prestravljen. - Bio sam kod kuće, dete je pitalo može li da ide da gleda utakmicu i ja sam ga pustio. Vratio se krvav i prestravljeno je vikao da zaključamo sve jer će doći i pobiti nas - ispričao je otac dečaka.

Supruga vlasnika kafića „BEŽAĆETE U KOLONAMA NA TRAKTORIMA!“

Supruga vlasnika kafića Veselinka Mandić kazala je da su ih napadači pitali da li navijaju za Crvenu zvezdu, kao i da su ih vređali na nacionalnoj osnovi i pitali da li slušaju Tompsona. - Došla su tri huligana, koji nemaju ni 25 godina. Odmah je jedan počeo da viče: „Srbi, ići ćete u kolonama, na traktorima ćete bežati“, i počeo je haos. Taj drugi je kasnije nasrnuo na mog muža. Ostali smo sami, jer su se ljudi razbežali - rekla je Mandićeva i dodala da su napadači došli u „golfu“ šibeničkih registracija.

Kurir.rs / J. Ivić - S. Slaming

Foto: Dragana Udovičić

Kurir