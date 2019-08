SRPSKI TURISTI NA LETOVANJU U PARALIJI PREŽIVLJAVAJU PAKAO: U sobama đubre i bubašvabe, a sad su im isključili struju! Kuhinju ne otvaramo zbog smrada, agencija nas ostavila na cedilu (FOTO)

Grupa turista iz Srbije koja letuje u Paraliji od 16. avgusta preživljava pakao na odmoru, jer u smeštaju koji su uredno platili juče je isečena struja, a niko iz turističke agencije im se ne javlja.

foto: Čitalac Kurira

Kako je za Kurir rekao jedan od turista, već kada je 72 putnika iz Obrenovca stiglo u letovalište dočekala ih je grupa koja odlazi sa odmora ogorčeno jer četiri dana od 10 nisu imali vodu.

"O uslovima u hotelu ne treba trošiti reči. Vrata, tuš, slavine, bukvalno sve u hotelu diramo laktovima. Ispod kreveta nas je sačekala gomila đubreta, na terasi poplave, niko bukvalno ne otvara kuhinju od smrada, bubašvaba. Neke sobe čak imaju problem sa buvama u sobama na krevetima", kaže on.

Prema njegovim rečima, u nekim sobama postoji i problem sa buvama koje su u krevetima.

"Sve smo to nekako progurali dok juče ujutro nije došla ekipa iz grčke elektrodistribucije da odseče struju! Prvo su isključili samo prvi sprat kao upozorenje. Pošto se "domaćica" hotela izvesna Nadica ovde nije pojavila niti jednom od dana našeg dolaska, a juče na naše pozive i poruke ceo dan nije odgovarala, momci iz ED su se vratili i isključili struju celom hotelu", naveo je on.

Turisti su ogorčeni, jer su saznali da hotel duguje ogroman novac za struju, a gazdarica im se ne javlja.

Nijedan majstor u Paraliji ne želi da im pomogne da osigurače koje su nadležni izvadili vrate i noć ne provedu u mraku.

1 / 3 Foto: Čitalac Kurira

"Komšijska vila je odmah pored, zamolili smo vlasnika Grka da nam pozajmi 3 osigurača od 60aph da bismo sami na svoju ruku stavili i vratili struju kako bismo proveli bar noć, na šta je on odgovorio da ima ali prosto ne želi da nam pomogne jer mu Banbus i drugi partner Grk, koji je zajedno sa Banbusom zakupio ovaj hotel duguju približno 6.500 eura a ni na jedan telefon se ne javljaju mesecima", kaže on.

Očajni Srbi uspeli su da sakupe novac kako bi kupili osigurače i vratili se u 21.vek.

"Lokalni električar je stavio osigurače, ali će se ujutru u 6 vratiti da bi ih izvadio, jer je to krivično delo. A sve ovo vreme dok se to dešava i dalje niko ne dolazi, niko nas ne zove, i u ovom trenutku dok vam pišem još smo ostavljeni sami sebi i niko se nije pojavio niti zvao da nas barem pita šta se dešava", rekao je turista.

Muke srpskih turista tu nisu stale, jer je jutros oko 7 sati došao radnik vodovoda da traži odgovorno lice hotela pošto su i računi za vodu preveliki.

"Prošle nedelje je u ovom hotelu već intervenisala policija zbog nagomilanog đubreta ispred vile, koje niko ne odnosi, a ne odnosi jer duguju i za komunalne usluge", dodaje očajan turista.

Putnici su preko agencije Banbus doputovali u Paraliju, ali su tamo već osam dana ostavljeni sami.

"Najveći problem možda leži i u činjenici da smo poslednja smena ove sezone u hotelu i da se sve ovo i neće rešiti do ponedeljka kada bismo trebali krenuti nazad a i to je pod upitnikom", zaključio je on.

(Kurir.rs)

Kurir