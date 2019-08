PREDSEDNIK NOVOG SINDIKATA IZVEO TAČNU RAČUNICU: Plate medicinskim sestrama biće veće u rasponu od 5.958 do 7.251 dinar

BEOGRAD - Pošto je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će medicinske sestre još ove godine dobiti povećanje plate od 15 odsto, računice kažu da će im plate biti veće od 5.958 dinara do 7.251 dinara, zavisno od toga da li rade u domu zdravlja, na odeljenju u bolnicama ili u operacionoj sali.

Tu računicu za Tanjug je "izveo" predsednik Novog sindikata zdravstva Živorad Mrkić.

Osnovna zarada medicinskih sestara sa četvrtim stepenom stručne spreme koje rade na odeljenjima u opštim bolnicama - odeljenja opšte nege je 41.367 dinara, te će tako sa povećanjem od 15 odsto dobijati 6.205 dinara više i njihova osnovna plata biće 47.572 dinara.

Većina njih radi "po turnusima", rade noću, subotom i nedeljom, državnim praznicimam, a kada se na to doda i minuli rad, prekovremeno njima će plate biti oko 52.000 do 53.000 dinara, jer se noćni rad plaća 26 odsto više, a rad nedeljom 20 odsto više.

Za sestre s visokom strukovnom školom na bolničkim odeljenjima koje nisu na rukovodećim pozicijama, osnovna plata bez noćnog i minulog rada, bez rada vikendom i praznicima je 45.605 dinara, a povećanje će biti 6.990 dinara, tako da će njihova osnovna plata biti 53.595 dinara. Uz sve dodatke mogu da prime oko 60.000 dinara.

Sestrama u domu zdravlja osnovna plata je 39.726 dinara i one će dobiti povećanje od 5.958 dinara, što znači da će svakog meseca kući nositi 45.684 dinara. Na nešto više novca mogu da računaju one koje rade vikendom u službi neodložne pomoći.

Sestre koje rade u najtežim uslovima na odeljenjima intenzivne nega, hitnom prijemu, anesteziji i reanimaciji, onkologiji, operacicionim salama, psihijatriji, infektivnim bolnicama mogu računati na najveće povećanje.

Do sada su sestre sa srednjom školom na tim odeljenjima imale osnovnu platu 42.816 dinara, i one će dobiti povećanje od 6.422 dinara, što znači da će im osnovna plata biti 49.241 dinar. Sa svim dodacima dobijaće 55.000 do 57.000 dinara.

Strukovne medicinske sestre na tim odeljenjima sada imaju platu 48.341 dinar, dobiće povećanje od 7.251 dinar, što znači da će im osnovna plata biti 55.592 dinara. Sa dodacima za noćni i minuli rad, rad vikendom i praznicima imaće platu od 61.000 do 62.000 dinara.

Mrkić kaze da je najavljeno povećanje plate medicinskim sestrama značajno, da će usporiti, ali ne i zaustaviti odlazak sestara u inostranstvo.

"Još uvek je ogromna razlika u platama, veliki broj njih samo čeka papire za odlazak. Naše medicuinske sestre su preopterećene na poslu, sve je veći odliv, a mali prijem novih sestara", naglasio je Mrkić.

Podseća da sestre u Srbiji neguju dva ili tri puta više pacijenata nego sestra u Nemačkoj na istim poslovima, kao i da u Nemačkoj rade u mirnijoj atmosferi , da su bolji međuljudski odnosi i da nema mobinga rukovodilaca.

(Kurir.rs/Tanjug)

