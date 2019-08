OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ PREMA MAĐARSKOJ, PAO SISTEM: Kolona duga pet kilometara na Horgošu

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da je danas pojačan saobraćaj na glavnim putevima u zemlji i na graničnim prelazima, a na prelazima prema Mađarskoj, zbog pada sistema mađarske granične kontrole, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila.

Kako navodi AMSS, zbog toga je na izlazu iz zemlje na Horgošu formirana kolona od preko pet kilometara u sedam izlaznih traka, a na Kelebiji od preko tri kilometra u dve izlazne trake.

Kako je saopštila Uprava granične policije, na putničkim terminalima vozila na Gostunu na ulaz u zemlju čekaju do 60 minuta a na izlaz 40 minuta, kod Preševa na ulaz čekaju do 60, a na izlaz do 30 minuta, dok se na Gradini na ulaz čeka 25 minuta.

Na teretnim terminalima, osim prema Mađarskoj, nema zadržavanja.

(Kurir.rs/Tanjug)

