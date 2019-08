SRBIJA U ŽUTOM METEOALARMU: Do 1. septembra VELIKE VRUĆINE uz pljuskove i grmljavinu!

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda do kraja meseca zadržaće se toplo vreme sa temperaturama od 30 do 35 stepeni.

U nedelju će biti pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, ali na zapadu i jugu zemlje. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža tempratura kretaće se od 15 do 22, stepena, a najviša dnevna dostići će do 35 stepeni.



Tokom čitave nedelje u zemlji će na snazi biti žuti meteoalarm. U ponedeljak će biti pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti i ređu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na zapadu i jugozapadu.

Duvaće slab i umeren, jugoistočni vetar. Najniža tempraturabiće od 16 do 22, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.



U utorak se očekuje pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti i pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom u brdovito planinskim predelima. Najniža tempratura od 16 do 22, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Prema prognozama od 28. avgusta do 1. septembra biće sunčano i toplo.

