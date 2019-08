MINISTAR ZDRAVLJA O POVEĆANJU PLATA: Sestre će primati više od 50.000 dinara

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, komentarišući najavljeno povećanje plata medicinskim sestrama od 15 odsto, ocenio je da je odlična vest za državu da je došla u situaciju da može da povećava plate.

On je podsetio da je ovo treći put za manje od tri godine da se povećava plata medicinskim sestrama i medicinskom osoblju, navodeći da je prvo bilo 10, zatim 12 i sada 15 odsto. Ministar je u obraćanju na televiziji dodao da je 2009. i 2010. godine plata medicinskim sestrama na klinici bila 29.137 dinara, a na intenzivnoj nezi 30.159 dinara, dok će 2019, nakon ovog povećanja biti preko 50.000 dinara.

Lončar: Država radi sve da spreči odlazak medicinara foto: Marina Lopičić

Plata lekara bez specijalizacije 2009. i 2010. godine iznosila je 50.117 dinara, a 2019. godine, kako je rekao Lončar, ona je 69.884 dinara, dok su lekari sa specijalizacijom pre deset godina imali nešto više od 62.000, a 2019. godine plata je 87.776.

- I očekuje se povećanje oko 10 odsto - rekao je ministar ističući da je to pokazuje razliku između toga kako zemlju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a kako su je vodili „dokazani stručnjaci političke scene za svoj džep“.

Upitan o odlasku medicinskog osoblja iz zemlje, rekao je da je to fenomen celog sveta, kao i da država nije time zadovoljna i da radi sve da se to smanji i spreči.

- To ne možemo da zaustavimo, idu ljudi za boljim uslovima, neko ima neki drugi razlog i to se dešava - rekao je Lončar.

