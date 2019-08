ĐORĐEVIĆ O BEBI BAČENOJ U KONTEJNER: Proveravamo u kakvim okolnostima živi otac deteta! Ovo je jedna tužna sudbina, ALI NADAM SE SA SREĆNIM KRAJEM!

"Sada obavljamo nadzor, a mora se videti i u kakvim okolnostima živi otac deteta, da se to sve ispita", rekao je ministar Đorđević. On kaže da resorno ministarstvo ne ulazi u krivični deo i da je važno da je dete stabilno i zdravo.

"Ovo je jedna tužna sudbina, nadam se sa srećnim krajem, ovo nije način na koji se ophodi prema deci. Postoji način kako se to radi, neshvatljivo mi je kako neko može da se odrekne svog deteta, ali kada se već to dogodi i neko želi da se odrekne postoje službe u kojima se to radi i da to bude bezbedno. Dete se ostavlja u zdravstvenoj ustanovi ili u ustanovi dečije zaštite. Žene imaju potpuno drugačiji stadijum posle porođaja, takođe, ima slučajeva gde se roditelji odreknu deteta svesno. U konkretnom slučaju postoji odgovornost", rekao je on.

Đorđević je ukazao da resorno ministartsvo nastoji da pruži pomoć kome je neophodna i da je skoro pomoglo jednoj desetočlanoj porodici, kao i ženi koja živi na administrativnoj granici.

"Svim tim osobama se trudimo da pružimo maksimalnu moguću pomoć. Doneti su zakoni kojima se osobama u teškom stanju daju zaposlenja. Postoji određeni broj osoba sa invaliditetom kojima smo takođe pomogli - rekao je on.

Svake godine se nastojalo u tome da se izdvoji više novca i sredstava za njih, a u cilju da se poboljša kvalitet njihovog života", dodao je Đorđević.

