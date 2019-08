OD UTORKA TEMPERATURA U PADU: Još pet tropskih dana, a onda hlad

Već u ponedeljak u poslepodnevnim časovima doći će do razvoja oblačnosti

Tropski talas koji je zahvatio našu zemlju nastavlja se do početka sledeće nedelje. Ipak, od utorka nam stiže znatno osveženje, najavljuju meteorolozi.



Vreme u Srbiji danas će biti slično prethodnim nedeljama, očekuje se sunčano i veoma toplo vreme, temperatura će se kretati od 32 do 35 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Narednih dana, pa sve do utorka, neće biti većih promena.

- Tropski toplo vreme nastavlja se sve do utorka. Temperature će biti od 30 do 35 stepeni, što je iznad proseka za ovo doba godine. Danas će biti oblačnije, a za vikend vedro i sunčano - kaže za Kurir meteorolog iz Veder tu ambrela (Weather to Umbrella) Đorđe Đurić.



On ističe da dugo čekano osveženje, koji priželjkuju svi građani Srbije, u našu zemlju stiže u utorak.

- Već u ponedeljak u poslepodnevnim časovima doći će do razvoja oblačnosti, a u utorak možemo očekivati kišu, odnosno pljusak s grmljavinom, pojačan vetar, kao i pad temperature - naglašava Đurić i dodaje da će tokom sledeće nedelje biti osetno svežije, jer se očekuje pad temperature za deset stepeni.

- Sledi nam osetno svežiji period, temperature će biti u normali, što znači da će od utorka biti oko 25 stepeni - istakao je on.



