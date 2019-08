VREO VIKEND PRED NAMA, TOPIĆEMO SE NA SUNCU: Leto se nastavlja i u septembru, a evo kada nam konačno stižu predah i osveženje (FOTO)

U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo.

Najniža temeperatura biće od 12 do 21, a najvisa od 32 do 35 stepeni, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab, severoistočni vetar.

foto: Printscreen/RHMZS

U Beogradu će sutra biti takođe sunčano i veoma toplo.

Najniža temeperatura 21, najviša 34 stepena.

foto: Printscreen/RHMZS

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 6. septembra, do ponedeljka će biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 31 do 35 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZS

U utorak i sredu naoblačenje i osveženje s kišom, pljuskovima, grmljavinom. Zatim pretežno sunčano i umereno toplo.

(Kurir.rs/Tanjug)

