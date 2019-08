DRAMATIČNO PROROČANSTVO DEDE GVOZDENA SA RTNJA: Kad počne veliki rat, kod nas će da bude loše, mnogo loše, a onda će Bog da nam se nasmeje!

Zaboravljeno proročanstvo deda Gvozdena predviđa dramatičan rasplet trenutne krize u svetu koja je nastala američkim napadom na Siriju. Deda Gvozden je živeo na Rtnju i bavio se sakupljanjem trava i spravljanjem lekovitih čajeva. Umro je 2005. godine, a u celom kraju je bio poznat kao mudar čovek, kod koga su radi saveta dolazili ljudi iz daleka.

Ipak, za njegovu vidovitost je znao samo mali krug bliskih ljudi, koji su njegova proročanstva zapisali, uz uslov da se ta proročanstva objave deset godina od njegove smrti.

Ilustracija foto: Shutterstock

Proročanstvo deda Gvozdena, koje je dao 2001. godine, glasi ovako:

- Osamnaeste godine ovog novog veka će da se rasplete sve što se zapetljavalo do tad. Rusija će da jača do tad, ali Švabe i Englezi to neće da trpe. Napraviće silan dar-mar po svetu ne bi li Ruse opkolili i konačno ih osvojili, ali to neće da im uspe, jer Ruse čuva Bog. Prvo će da pucaju po ruskim zemljama što su uz Rusiju. Vidim jednu malu zemlju i jednu veliku zemlju gde će da zapale vatru, ali u Rusiju neće smeti da uđu. Biće i krize po svetu, silni ljudi će da izgube pare, sve što su zaradili za ceo život. Onda će da zapale ceo muslimanski svet. Opet će i u Irak da uđu i da silan narod tamo pogine. Vidim kako ljudi ginu svaki dan, ali neće tu da stane. Kad zarate na nekoj morskoj zemlji blizu Turske, tu će Rus da im kaže dosta i staviće šapu tamo. Ture će besno da bude i da proba da zarati sa Rusom, pa onda svi da udare na Rusa, ali tad neće da mu uspe. I onda će kao ranjene zveri da odu odatle, ali neće da stanu. Potpaliće opet požar po ruskim zemljama, ali u Rusiju opet neće da uđu. Onda će Ture opet da udari na Rusa. I tu će Rus da kaže dosta je bilo. Za tri dana će da uništi Tursku nekim oružjem koje je od Boga dobio. A neke velike bolesti će da izbiju svud po Evropi i Americi, i muslimani će da im se dignu u isto vreme, i o svom jadu će da se zabave, pa neće ni da stignu da pitaju šta je sa Turskom bilo. Probaće da im malo pomognu, ali Rus će i njih odmah da poklopi. Vidim neku strašnu bitku na moru, gde će rusko oružje samo odjednom kao munja da sine i sve američke brodove da potopi. I silan narod po Evropi će da izgine od muslimana i od tih bolesti, i Evropa nikad više neće da bude što je nekad bila. A onda će i carska kruna opet iz Rusije da zasija, ceo svet da obasja!

Ilustracija foto: Zoran Šaponjić

A o sudbini Srbije, deda Gvozden veli:

- Kod nas će da bude loše, da ti kažem. Mnogo loše. Prvo će nam uzmu Kosovo, onda ima da se smenjuju vlade jedna za drugom, ali ništa dobro neće da bude.

Onda će i nama Bog da se nasmeje i da nam popusti. Kad Rus udari na Turčina, i kad Evropa i Amerika krenu da se zabave svojim jadima, tad ćemo i mi Kosovo da vratimo, jer je naše. I ostaće od tad naše dok je sveta i veka!

(Kurir.rs/Espreso.rs)

Kurir