SKANDAL! NARKO-DILERI NA PROSLAVI ČLANA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA?! Tužioci slavili s mafijašima!

Tužilac Stanislav Dukić, koji je i član Državnog veća tužilaca (DVT), slavio je 50. rođendan sa ljudima iz kriminalnog miljea dobro poznatim policiji, tvrde dnevne novine S. Telegraf.

Navodi se, da je, između ostalih, na rođendanu bio i Novopazarac Halil Emrović, koji se dovodi u vezu sa krijumčarenjem heroina iz Turske, a svojevremeno je tokom akcije ,,Sablja" pobegao na Kosovo.

Navodi se i da je Halilov brat Zeljo uhapšen sa 2 kilograma droge.

Prema navodima lista, na Dukićevom slavlju u hotelu ,,Šumadija" na Banovom brdu bio je i Goran Ilić, zamenik predsednika DVT, tela koje bira i razrešava tužioce, kao i da je sa Dukićem slavio i Zoran Vidaković, disciplinski tužilac DVT, iako je to očigledan sukob interesa, s obzirom na to daje upravo on odlučivao u postupku koji je vođen, kako se navodi, protiv Dukića zbog toga što je navodno otkrivao detalje iz istrage u vezi s mafijaškim obračunom.

O tužiocu Dukiću, koji je ranije radio u Novom Pazaru, a sada je u Beogradu, i njegovim sumnjivim radnjama i vezama s kriminalcima pisalo se u nekoliko navrata.

Stanislav Dukić se javio novinarki na telefon, ali je izbegao da direktno odgovori na većinu stvari. Na pitanje da li njegovom slavlju bio Zoran Vidaković, disciplinski tužilac DVT, i da li smatra da je to sukob interesa, odgovorio je kratko i nije želeo ništa dodatno da objašnjava:

-Da, bio je Zoran Vidaković, ali on nikada nije odlučivao o mom slučaju.

Kada smo ga pitali da li je tačno da su na njegovom rođendanu bili ljudi iz kriminalnog miljea, nije želeo detalinije da se izjašnjava niti je hteo da sasluša konkretna imena koja smo hteli da navedemo.

-Ne, koliko ja znam, na mom rođendanu nije bilo nikog od osoba povezanih sa kriminalnim miljeom-kazao je Dukić.

Uprkos Dukićevim tvrdnjama disciplinskom postupku koji je protiv njega vođen u DVT, činjenica je da je Zoran Vidaković, u svojstvu disciplinskog tužioca DVT, bio neposredno nadležan za odlučivanje po prijavi i da je ona odbačena kao neosnovana, što je u pravosudnim krugovima ocenjeno kao skandalozno.

Svetozar Vujačić, jedan od najpoznatijih beogradskih advokata, objašnjava daje dolazak Vidakovića na Dukićev rođendan strogo pravno gledano privatna stvar, ali da pokreće mnoga pitanja. Vidaković je odbacio disciplinsku prijavu protiv Dukića, njegov dolazak na rodendan jasno pokazuje da su oni u prisnim odnosima.

List navodi da Goran Ilić nije odgovorio pitanja.

OTKRIVAO DETALJE ISTRAGE, NAPAO POLICAJCE Stanislav Dukić je navodno otkrivao detalje iz istrage u vezi sjednim mafijaškim obračunom I time direktno uticao na postupak i oslobađajuću presudu. O tome svedoči i prepiska sjednom osobom iz kriminalnog miljea, a istraga ubistva koju je vodio Dukić dovela je do oslobađajuće presude za ubice. Ceo slučaj otkriven je nakon sto je Šemsudin Toković iz Sjenice, koji je preživeo mafijašku sačekušu I ranjavanje, podneo disciplinsku prijavu Državnom veću tužilaca protiv zamenika višeg tužioca u Novom Pazaru Edisa Arifovića i njegovog tadašnjeg nadređenog Stanislava Dukića. Ovo, međutim, nije bila prva prijava podneta protiv Dukića. Naime, 2013. godine, u punoj kafani, u vidno alkoholisanom stanju pretio je robijom policajcima na dužnosti, brutalno ih vredao i sve vreme se pozivao na svoj položaj. Protiv njega je tada podneta krivična prijava za ometanja službenog lica prilikom vršenja dužnosti, ali je tužilaštvo na kraju ipak odustalo od krivičnog gonjenja.

OSUĐIVAN U NOVOPAZARSKOM SUDU Nedžad Redžović, vlasnik preduzeća iz Novog Pazara, pored legalnog biznisa navodno se dovodi u vezu i sa švercovanjem narkotika. Osuđivan je u Opštinskom sudu u Novom Pazaru. Navodno je blizak sa Stanislavom Dukićem, koga je upoznao u vreme dok je ovaj bio na položaju javnog tužioca u Novom Pazaru.

Inače, Stanislav Dukić karijeru počeo kao advokat u Kraljevu 2002.Postavljen za tužioca u Novom Pazaru 2010. U Više javno tužilaštvo u Beogradu prelazi januara 2016. Samo četiri meseca kasnije, aprila 2016, postaje izborni član Državnog veća tužilaca

Kurir.rs/Srpski Telegraf/Foto: Državno veće tužilaca

