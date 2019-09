NAJVEĆA PROMOTIVNA AKCIJA U ISTORIJI ER SRBIJE: Narednih 7 dana, po sniženim cenama čak 35 destinacija!

Ulazak u sedmu godinu poslovanja Er Srbija obeležava do sada najvećom promotivnom akcijom tokom koje će ponuditi 250.000 sedišta u ekonomskoj klasi do čak 35 popularnih destinacija, po izuzetno atraktivnim cenama. Promotivne avio-karte biće u prodaji od sutra do 14. septembra i važiće za direktne letove od 1. novembra 2019. i povratkom do 31. marta 2020. godine.



Kako bi izašla u susret individualnim željama i potrebama putnika i unapredila svoju ponudu, Er Srbija ponudiće popuste za povratne i karte u jednom pravcu, u Standard i Light tarifama, odnosno sa i bez prtljaga. Nacionalni avio-prevoznik potrudio se da izbor destinacija bude što veći, pa je promotivnom kampanjom obuhvaćena većina destinacija do kojih kompanija leti.

“Veoma nas raduje što smo u prilici da nagradimo putnike za godine odanosti i poverenja. Kao i uvek, cilj nam je da ponudimo našu standardno dobru uslugu po najboljim cenama,“ izjavio je tom prilikom Jirži Marek, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije. Marek je naglasio da aktuelna ponuda omogućava da liste želja naših putnika, na kojima je veliki broj destinacija u Evropi i na Mediteranu, bude neuporedivo bliža i lakše dostupna.



Kupovina avio-karata, u okviru specijalne promotivne ponude, moguća je preko internet sajta airserbia.com, pozivanjem besplatnog broja Kontakt centra 0800 111 528 za pozive iz fiksne mreže u Srbiji, odnosno +381 11 311 21 23 za pozive sa mobilnih mreža i iz inostranstva, te putem ovlašćenih turističkih agenata ili u beogradskim poslovnicama Er Srbije koje se nalaze na Aerodromu Nikola Tesla, Bulevaru Kralja Aleksandra 17 i u ulici Jurija Gagarina 12.

(Kurir.rs)

Kurir