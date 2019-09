JEDNO OD NAJVRELIJIH LETA U POSLEDNJIH 127 GODINA: Neverovatne vrućine u Grčkoj, leto do POLA OKTOBRA!

Osim pristupačnih cena, toplog mora manje gužvi i temperatura iznad proseka koje će se zadržati čak do polovine oktobra ovo je idealan period za odmor

Meteorolozi najavljuju toplo i suvo vreme na Balkanu sve do polovine oktobra, posebno toplo biće u Grčkoj i to na Halkidikiju i Peloponezu.

Osim pristupačnih cena, toplog mora manje gužvi i temperatura iznad proseka koje će se zadržati čak do polovine oktobra ovo je idealan period za odmor.

Iako leto ulazi u svoju završnicu, za one koji planiraju svoj godišnji odmor u septembru dobra vest je da će čitav mesec biti topao i bez kiše sa idealnim temeperaturama koje će retko prelaziti 30 podeok. Treba napomenuti da će se toplo vreme zadržati do polovine oktobra.

foto: Printskrin

Solun i okolina biće veoma topli sa oko 30 stepeni, i sve tako do polovine oktobra. Temperatura u ovom delu Grčke prelazi trideseti poodeok, a sem toga meri se u hladu, tako da je realna temperatura za najmanje 5 stepeni veća.

Do 6. septembra zadržaće se temperature do 30 stepeni. Potom, od 7. do 14. septembra sledi novi pad temperature, ali takođe postepeni. Maksimalne dnevne temperature i dalje će biti relativno visoke i iznosiće oko 25 stepeni u proseku. Vanredno toplo za ovo doba godina biće na jugu Grčke, odnosno okolini Atine i Peloponezu.

Uz Glifadu, tempetarute će biti visoke u Pireju i gradu Porto Heli, kao i na sredozemnim ostrvima. Sem poznatih srpskih letovališta u okolini Soluna, odnosno na Halikidiju, toplo vreme tokom septembra i u prvoj polovini oktobra očekuje se i na zapadu Grčke, Lefkadi i okolnim ostrvima.

foto: Printskrin

Ovaj period biće uglavnom suv i topao. Po svemu sudeći, ovo leto moći će da konkuriše za jedno od najtoplijih na Balkanu u poslednjih 127 godina.

Veliki broj ljudi smatra da je septembar idealan za letovanje, a sve veći broj turista odlučuje se i za početak oktobra, a Grčka im je jedna od omiljenih turističkih destinacija posebno Srbima.

S druge strane, Beograd očekuje veoma lepo vreme, tokom celog septembra. Vrućine će nam praviti društvo do kraja meseca, ali veći broj dana biće u idealnom rasponu od oko 25 Celzijusa.

Voda je još uvek topla, temperature nisu previsoke i kreću se oko 30 stepeni, manje su gužve , a i cene, pa je to uz povoljne meteorološke prognoze dovoljan razlog da se odmorite i napunite baterije na plažama Grčke.

(Kurir.rs / Foto:Profimedia,Printskrin)

Kurir