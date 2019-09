IŠAMARANI KONOBAR MIHAILO IZ OBRENOVCA NIJE VIŠE MOGAO DA ĆUTI: Otkrio šta mu je gošća tražila pre nego što je počela DIVLJAČKI da ga šamara! Uhapsili bi me da sam je udario (VIDEO)

"Nisam vaspitan da reagujem tako, niti ima potrebe za tim jer njoj ide na obraz i čast. Ima dosta komentara gde mene nazivaju “slabićem”, iskreno njihova stvar. Da sam udario ženu, prvo “sahranio bih je tamo”, a drugo “bio bih siledžija”, dolazili bi novinari i mene bi uhapsili. Ovako ću ja lepo nju da tužim".

Ovako priča Mihailo A. (22), konobar koga je Gordana V. ošamarila nekoliko puta u jednom obrenovačkom kafiću, a sve zbog hladne nes kafe.

- Došla je sa tim gospodinom i sela kod stola do vrata. Naručili su kapućino i topli nes, što mi je šank i predao, s tim što je nes bio mlak. Probala je i nije joj odgovaralo. Ja sam prišao stolu normalno, a ona je počela da mi priča “jesi ti normalan, šta sam ja tebi naručila, šta si ti čuo, naručila sam topli nes”. Da me je pozvala normalno u redu, ali ona se prodrala i rekla “dođi ovamo”. Kad sam joj odneo pogrešan nes lepo sam se izvinio i rekao da ću da zamenim. Ljudi pričaju da sam rekao da ću da ga zagrejem, što nije tačno. Rekao sam zameniću i dok sam išao ka šanku ona se drala “ne želim da pijem kafu”. Ja sam se okrenuo i rekao dobro, jer nisam imao šta drugo ni da kažem - počinje priču za “Blic” Mihailo, koji već tri godine radi kao konobar.

Zatišje pred buru trajalo je desetak minuta, a onda se u ceo sukob, koji je delovao da će da se smiri, reagovao njen pratilac.

- Nakon 10 minuta, gospodin koji je sedeo za stolom sa njom prodrao se “hoćemo li mi da dobijemo taj nes”, na šta sam normalno i profesionalno rekao da gospođa ne želi da pije kafu i nastavio da raspremam sto. Onda su oni počeli sa komentarima kako sam ja “običan konobar” i kako ja “ne znam svoj posao”. Rekao sam joj “znam da radim svoj posao i da se greške dešavaju”. Nastavili su da me vređaju, bili su drski, napadni i bezobrazni. Mislim da ne treba nikom ćutati, ali sam onda na sve te uvrede morao da reagujem i rekao “zabole me”, iako sam rekao “sebi u bradu” - objašnjava Mihailo, student druge godine.

Psovke sa njihove strane su se onda nastavile, kako kaže Mihailo, koji je isprovociran svime što se do tada dogodilo, morao i da reaguje.

- Onda su mi oni uzvratili sa psovkama gde su mi pominjali majku. Tu je bio kraj, do tada im nijednu uvredu nisam uputio. Nakon tih uvreda okrenuo sam se i krenuo ka šanku gde sam rekao, opet sebi, da mi se “nap... one stvari”. Onda je gospođa ustala i uradila šta je uradila - kaže Mihailo.

Kaže da je nekoliko godina u poslu, i da je za to vreme povećao toleranciju.

- Tokom godina rada u ovom poslu povećava se prag tolerancije. Ima ljudi koji su drski i bezobrazni, ali sve ima granicu. Svašta se dešava, nije ni nama konobarima lako - objašnjava Mihailo koji kaže kako “posao konobara radi da ne bih zavisio od roditelja, da bi im pomogao i da bi platio školarinu”.

Gordana je, priča Mihailo, napala još jednog kolegu, a sve zbog sitniša, dok se na drugog drala zbog soka.

- Kolega je naplatio čoveku piće u sitnišu. Kada se to dogodi mi kovanice stavljamo sa strane u teglu i nikada ne predajemo u pazar, jer dajemo ovima što prose. Gospodin je dao svoj novac za kafu, a ona se umešala i počela da se dere kako on diskriminiše čoveka i kako je to na rasnoj osnovi - objašnjava Mihailo.

Drugi kolega je, kako kaže, “nastradao” zbog pogrešnog soka.

- Konobar je doneo sok od kruške, a ona je tražila od breskve. Dečko nije ni otvorio, samo je došao da pita da li može breskva jer kruške nema, na šta je ona počela da galami i da diže paniku - kaže Mihailo.

Gospođa ponovo dolazila u lokal

Dan nakon što se incident dogodio, kako kaže Mihailo, gospođa je došla ponovo u kafić.

- Došla je dan nakon incidenta u lokal, stvarno mi nije jasno zašto ako joj usluga ne odgovara. Sela je na isto mesto, ali su joj rekli da ne mogu da je usluže, na šta je ona opet dizala galamu.

