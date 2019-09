PROIZVODI ZA UREĐENJE DOMA OBORILI REKORD: Od nameštaja zarada pola milijarde evra

Iako se očekivalo da će dolazak švedske „Ikee“ pokopati domaće proizvođače nameštaja, to ne samo da se nije desilo već je izvoz domaćeg nameštaja prošle godine skočio za 11 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Iz srpskih fabrika kamioni sa nameštajem odlazili su u 88 zemalja sveta u koje su izvezeni proizvodi u vrednosti od 518,5 miliona evra, što je rekordna vrednost.

- U odnosu na 2008. vrednost izvoza povećana je 3,6 puta (uvoza za 27,9%) te je Srbija iz deficita od 27,9 miliona evra prešla u suficit od 297 miliona evra. U odnosu na 2017, kada je „Ikea“ svečano otvorena, suficit je povećan za 60 miliona evra - ističe Miroslav Zdravković, urednik portala Makroekonomija.org.

Prema vrednosti izvoza nameštaja, Srbija je u 2017. bila na 41. mestu u svetu sa izvozom nešto malo većim od 466.000 evra, a u 2018. je povećala izvoz za još 50 miliona evra, iako rang-lista za prošlu godinu ne postoji jer nema podataka o izvozu za sve zemlje.

- U 2008. Srbija je imala 54,5 odsto manji izvoz nameštaja od Hrvatske, a sada je ispred nje. Slično važi i za poređenje s Norveškom, Finskom i Rusijom, zemljama koje su znatno šumovitije od Srbije - naglašava Zdravković.

On podseća da iako je očekivano da će dolazak „Ikee“ u Srbiju uticati na rast uvoza nameštaja i pad izvozne konkurentnosti domaćih proizvođača, to se ipak nije dogodilo.

- Nakon rekordne vrednosti uvoza od 228,5 miliona evra u 2017, on je u 2018. smanjen na 221,5 miliona. Stanovnici Srbije su rast ličnih primanja radije iskoristili da otputuju na odmor u inostranstvo, jer su ovi troškovi povećani sa 1.215 na 1.396 miliona evra, nego da kupuju uvozni nameštaj - dodaje Zdravković.

Zoran Berbatović, savetnik u Udruženju za šumarstvo, proizvodnju drveta i industriju nameštaja u Privrednoj komori Srbije, ističe da bi izvoz nameštaja iz Srbije mogao biti duplo veći kada ne bi postojao problem s nabavkom sirovine i radnom snagom u firmama koje rade nameštaj od masiva, odnosno punog drveta.

- Veliki deo zasluge za povećanje izvoza nameštaja pripada sedištima za automobile, jer su jedna kanadska i jedna nemačka firma prebacile svoju proizvodnju u Srbiju. Izvoz sedišta je u 2018. bio vredan više od 200 miliona evra. Drugo, imamo tri fabrike pločastog nameštaja od iverice i drugih drvenih ploča, koje rade serijsku proizvodnju i imaju veoma veliki izvoz.

GDE SMO NAJVIŠE IZVOZILI NAMEŠTAJ

Češka Republika - 73,1

Španija - 47

Nemačka - 45

Italija - 33,6

Francuska - 31.3

Slovenija - 28,7

Crna Gora - 27,1

Poljska - 26

Hrvatska - 25,3

BiH - 24,5 *Podaci Svetske trgovinske organizacije u milionima evra

ODAKLE SMO NAJVIŠE UVOZILI NAMEŠTAJ

Zemlja - Vrednost Kina - 46,1

Nemačka - 32,3

Italija - 25

Poljska - 19,5

Hrvatska - 10,5

BiH - 10,2

Turska - 8,8

Mađarska - 8,2

Slovenija - 7

Španija - 6,7

Kurir.rs/Slavica Tomčić Foto: Shutterstock



Kurir