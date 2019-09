VERNICI KIVNI NA BLUDNOG VLADIKU: Zaštitite monahe od Pahomija!

Verni narod Eparhije vranjske ostao je šokiran nakon najnovijeg skandala koji pogađa njihovu eparhiju, a čiji je glavni akter vladika Pahomije! Oni su, kako saznajemo, počeli po Vranju da lepe plakate sa zahtevom da vrh SPC episkopa smeni i da se postavi neko nov na čelo te eparhije!



Kurir je juče pisao da su četiri monaha i tri iskušenika napustili manastir ove eparhije Sveti Prohor Pčinjski i da su, prema navodima naših sagovornika, pobegli jer je vladika Pahomije pokušao da ih seksualno zlostavlja.



Bludne radnje



Kao zvaničan razlog otpusta jednog monaha, za kojim su ostali krenuli, navodi se uslovni kanonski otpust zbog neprimerenog ponašanja, ali naši izvori iz SPC kao razlog navode Pahomijevu sklonost ka istom polu i nepristajanje monaha na bludne radnje.



Vernici Eparhije vranjske su ogorčeni na episkopa Pahomija zbog nezadovoljstva njegovim radom i postupanjem, a poslednji skandal je kap koja je prelila čašu. Narod predlaže da na mesto Pahomija dođe drugi vladika.



- Nadležni organi bi trebalo malo ozbiljnije da se pozabave tim slučajem, jer je javnost grada Vranja uznemirena po drugi put zbog Pahomija u poslednjih 15 godina. Ako je kriv, treba da odgovara pred zakonom, a ako nije, da njegovo preosveštenstvo ostave na miru. U našem narodu se kaže gde ima dima ima i vatre - kaže sagovornik Kurira iz ovog grada koji je želeo da ostane anoniman.



Verujemo u Boga i pravdu



Mnogi vernici su i zgroženi.- Zgrožena sam ako je to istina. Kada čujete takve priče, užasnuti ste, zbunjeni i preplašeni. Preostaje vam samo da verujete u Boga i pravdu - kaže vernica Eparhije vranjske.



Kontaktirali smo sa manastirom Prohor Pčinjski i razgovarali sa kelinikom vladike Pahomija, koji kaže da je mali broj ljudi koji lepe plakate i koji žele smenu.



- Ta priča da je vladika hteo nekog da pipka, evo ja sam kelinik njegov i on me nikada nije pogledao na taj način, a kamoli da je nešto tražio. Prema tome, ta priča ne stoji. Monah Justinijan je zamoljen da ode jer nije poštovao kanonski poredak. On je svojim ponašanjem ugrožavao život manastira. Bili smo ugroženi njegovim pretnjama i spletkarenjima. Kakav je to monah koji će doći kod drugog i reći: „Uzeću nož i zaklaću te na spavanju. Videćeš ti kad pozovem svoje prijatelje, doći će s pištoljima, pobiće vas ovde.“ Zar to nije zastrašivanje i plašenje, on kao takav ne može biti član bratstva - navodi naš sagovornik.



Ovo inače nije prvi put da monasi i sveštenstvo napuštaju vranjsku eparhiju. Prošle godine igumanija Stefanida je sa sestrinstvom napustila eparhiju, a pre nekoliko godina Pahomije je svojim bahatim ponašanjem najurio 15 monaha iz manastira Pantelejmon.

Upravni odbor

POKRENULI INICIJATIVU ZA SMENU

Podsetimo, Upravni odbor Eparhije vranjske razrešio je Upravni odbor Crkvene opštine Klinovac u avgustu prošle godine, koji je pokrenuo inicijativu za raščinjenje i uklanjanje vladike vranjskog Pahomija. Stojan Stevanović, smenjeni predsednik Crkvenog odbora u Klinovcu, izjavio je tada da nije iznenađen svojom smenom i smenom kompletnog Crkvenog odbora u Klinovcu, s obzirom na to da je i sam tražio razrešenje s te funkcije zbog neslaganja sa načinom na koji vladika Pahomije vodi Eparhiju vranjsku. Protiv Stevanovića je podneta krivična prijava sa obrazloženjem da je ugrozio bezbednost episkopa Pahomija.



Završio na sudu

OPTUŽIVALI GA ZA PEDOFILIJU Pahomije je završio na sudu 2003. godine zbog optužbi za pedofiliju, a oslobođen je 2006. godine, kad je njegov predmet zbog optužbi za seksualno zlostavljanje četiri dečaka prebačen iz vranjskog u niški sud. Opštinski sud u Nišu tada je oslobodio Pahomija, koji je uvek negirao krivicu. U dva od četiri predmeta oslobodio ga je zbog nedostatka dokaza, dok su druga dva predmeta zastarela. Godine 2013. Osnovno tužilaštvo u Vranju pokrenulo je još jedan postupak protiv Pahomija nakon optužbi magacionera eparhije, koji ga je optužio za seksualno zlostavljanje. Godinu dana kasnije tužilaštvo je utvrdilo da nema razloga za pokretanje krivičnog postupka.

(Kurir.rs / T. Stamenković M. Branković / Foto:Nebojša Mandić)

