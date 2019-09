UŽAS! ALEKSANDRA (15) KOJU SU MALTRETIRALI U ŠKOLI JE DETE S POSEBNIM POTREBAMA: Nasilnicu, inače ćerku bivšeg policajca, već stiže KAZNA, a možda završi u popravnom domu! (VIDEO)

Barajevo poslednjih dana potresa incident između maloletnih devojčica (14), koji se odigrao tik uz zidove OŠ "Knez Sima Marković". Dve maloletnice naizmenično su šamarale svoju vršnjakinju, a za sve to vreme druga deca su se smejala i ceo incident zabeležila kamerama telefona.

Prethodno se spekulisalo o tome kako je do incidenta došlo na školskom igralištu OŠ "Knez Sima Marković", no kako saznajemo - tuča se odvijala na zadnjem ulazu ove škole. Kako to da za vreme nastave niko nije čuo šta se dešavalo tik ispred ulaznih vrata i ispod prozora ove škole i zašto niko nije reagovao, samo su neka od pitanja na koje Barajevci nemaju odgovor.

Podsetimo, video snimak na kome dve devojčice fizički i verbalno napadaju treću potresao je javnost. Maloletne D.I., I.O. i A.M. (imena poznata redakciji) sukobile su se tik uz zidove barajevske osnovne škole, dok je nastava još bila u toku. Zašto učenice za vreme nastave nisu bile u školskim klupama srednje škole, već u dvorištu obližnje osnovne škole, misterija je nastavnicima i Barajevcima.

Od tri devojčice, dve I.O. i A.M. pohađaju barajevsku srednju školu - smer trgovinski tehničar i idu u isto odeljenje, dok je treća devojčica D.I. sa Zvezdare, gde kako kažu upućeni u slučaj, i pohađa srednju školu.

Meštani Barajeva sa kojima smo imali priliku da razgovaramo želeli su da ostanu anonimni, budući da je ovo prvi put da jedan incident u okviru škole prouzrokuje ovoliko interesovanja policije i medija. Roditelji dece koja pohađaju barajevsku osnovu, ali i srednju školu, kažu da im je jedna od nasilnica I.O. poznata iz priče dece, te kako je i ranije imala ispade i kako niko od dece nije bio oduševljen idejom da se druži sa njom, na šta su deca klimala glavom.

Vršnjaci je optužuju za "snobovsko i bahato ponašanje", a kako kažu još pre nego što im je postalo jasno šta se zapravo desilo (pre pojave videa), I.O. se hvalila po školi rečima "Kako sam je prebila". Meštani pričaju i kako je devojčicin otac bivši policajac, razrešen dužnosti, te kako mu je nedavno oduzet pištolj. Dodaju i to da bi devojčica mogla da završi u popravnom domu zbog lošeg vladanja i nasilničkog i nedoličnog ponašanja.

Gosti, ali i konobar kafića u blizini škole pričaju kako je I.O. danas od strane učenika srednje škole dočekana uvredom i povikom: "Klošarko". A.M. žrtva vršnjačkog nasilja, kako saznajemo danas u Barajevu, devojčica je s posebnim potrebama.

- A.M. je devojčica s posebnim potrebama. Zbog toga deca često nisu želela da se druže sa njom - rekla je Marina Marković za Espreso. - Roditelji su joj razvedeni, a ona živi sa majkom u sasvim pristojnim uslovima. Prosečan život. Oni nisu iz Barajeva - objašnjava Marković.

Vršnjaci pričaju kako je A.M. i ranije trpela ovakvu vrstu zlostavljanja i na drugim mestima, te kako je osnovnu školu navodno pohađala u Belim Vodama u Beogradu. Takođe, na nekoliko mesta oko škole uočili smo pripadnike policije. Ono što je najviše potreslo žitelje Barajeva jeste činjenica da je direktor Dobrivoje Jelić smenjen sa ove pozicije, nakon 30 godina staža.

Meštani, ali i bivši učenici barajevske srednje škole tvrde kako je on za sve vreme svog radnog veka bio primeran, kako je bio na raspolaganju i nastavnicima i učenicima.

Tvrde, takođe, da je on sporni snimak dobio tek kasnije, a ne tog dana kada je do incidenta došlo i pitaju se da li će direktor druge srednje škole takođe da bude smenjen sa svoje pozicije, jer je i jedna od njegovih učenica (D.I.) učestvovala u šamaranju A.M.

