NISI TI ZA OVO, IDI KUĆI, ODUSTANI... Aleksandra iz Brusa uspela je tamo gde su mnogi muškarci odustali! Sada je deo elitne srpske ŽANDARMERIJE! Pogledajte PAKLENU OBUKU koju je prošla (FOTO)

BEOGRAD - Dame već odavno krče sebi put u profesijama koje su nekad bile rezervisane samo za muškarce, i to nije ništa novo, ali uvek jeste vest kada neka od njih u tome i uspe.

A upravo to je pošlo za rukom Aleksandri Stanić (29) iz Brusa, jednoj od dve žene koje su decembru prošle godine preživele jedan od najzahtevnijih selekcionih obuka za Žandarmeriju, najbolje opremljenu i najveću policijsku borbenu jedinicu u Srbiji. U decembarskoj klasi kandidata prijavilo se ukupno šest devojaka. Njih četiri nisu prošle, ali Aleksandra jeste. Od februara je u ovoj elitnoj jedinici MUP.

To znači da je izdržala obuku koju mi smrtnici gledamo samo na filmovima, iz udobnih fotelja. Traje tačno 21 dan i podrazumeva najteži stepen fizičkih i psihičkih iskušenja. Dan koji traje 22 sata, puzanje kroz blato, stotine sklekova, čučnjeva i trbušnjaka pod punom opremom dok rešavate psihotest tek su delić drila koji je Aleksandra htela da nam otkrije. Ono najteže je, naslućujemo, zadržala za sebe.

Dan joj počinje u 8 ujutru, dizanjem srpske zastave i smotrom. Ovog puta je baš Aleksandri pripala ta dužnost, a odmah se potom poverila i da je, prolazeći sve etape drila, rame uz rame sa muškim kandidatima, uvidela da biti žena nije kamen spoticanja, već i u nekim situacijama i prednost.

- Četiri godine sam bila u policijskoj stanici na Novom Beogradu, ali se pojavio konkurs za Žandarmeriju i rešila sam da oprobam sreću. Kada sam kročila u Jasenovo, shvatila sam da najmanje treba da se pouzdam u sreću, a najviše u sebe i želju da uspem - počinje priču o ulasku u Žandarmeriju Aleksandra.

A želja da bude deo ovog odreda bila je toliko jaka, da je, kaže, samo povreda

mogla u tome da je spreči. Na pamet pada da su joj, baš zbog toga što je dama, instruktori u nekim vežbama gledali kroz prste, ali se ona samo nehajno nasmejala na to.

- Ni govora! Instruktori su svesni da nas u stvarnosti niko neće štedeti, zato nije bilo popuštanja. Ne može ni da se prepriča kako izgleda taj 21 dan, bukvalno ne znate šta vas očekuje. Najteži deo bile su mi kazne, jedan dan sam za kaznu odradila 1.000 trbušnjaka. Ipak, sve te vežbe i kazne nauče nas da budemo kao porodica, da dišemo i mislimo kao jedno. Sada kad prođem pored Jasenova, prvo budem jako ponosna na sebe i ekipu, ali mi padnu na pamet i modrice koje sam tamo dobila. Brojala sam svaku modricu ponaosob, ali sam odustala kada je došla do trocifrenog broja - kroz smeh priča Aleksandra.

Svaku vežbu na drilu prati "bodrenje" instruktora koji diše za vrat i ponavlja "nisi ti za ovo, idi kući", "odustani", kako bi slomili one najslabije, ali Aleksandri to nijednog momenta nije padalo na pamet. U sebi je ponavljala svoju mantru.

- Šaputala sam sebi "ja to mogu, ja to hoću i uspeću". Modrice su bile najmanji problem. Prosek spavanja nam je bio 2,5 sati dnevno. Dani su kao godine, a obična radnja padne teško, svest se suzi... Brzo se sabereš jer znaš da cela grupa zavisi od tebe. Dolazili smo do toga da stvari koje se reše za dva minuta rešavamo dva sata. Nikada ne znate kada će organizam da vas izda, telo spava i traži svoje, a vi nastavljate dalje i dalje, sve do granica za koje niste ni znali da nosite u sebi - prepričava Aleksandra.

"Napredovanje u službi mi je plan. Zasad mi je drago što sam ovde. A Specijalna jedinica Žandarmerije? Ko zna… Nigde ne piše da žene ne mogu da konkurišu..."

foto: Predsedništvo Srbije

Ne krije zadovoljstvo dok to priča, kao što njihove pojave plene dok sa trojicom kolega šeta Trgom republike. Na zadatku su, ozbiljni, ali ne uspevaju da sakriju smeh kada im jedna od dve starije gospođa na ulici dobaci: "Momci, kako ste lepi!" Iznenadila se kad je videla i Aleksandru među njima, zato smo je pitali kako je njena porodica reagovala:

- Oduvek sam znala da hoću da budem "picajac", kako sam govorila za policajca dok sam bila mala. Privlačila me je uniforma, vojno ustrojstvo, a to mi je došlo s očeve strane, pošto su mi kum i stric policajci. Mama je, kao svaka majka, htela da budem princeza, a tata da budem ratnik. I eto, vidite ko je prevagnuo.

foto: MUP Srbije

Žandarmerija je osnovana 1860. godine u Beogradu, ukazom kneza Mihaila, kako bi čuvala javni red i mir. Danas, poveravaju joj se najosetljiviji poslovi, poput visokorizičnih hapšenja, rešavanje talačkih situacija, nijedan sportski događaj ne može da prođe bez njih. Od februara Aleksandra je učestvovala u svakom od njih, a kako smo je pitali za najteži deo, red je bio i da je pitamo koji je bio najlepši.

- Dan kada sam obukla uniformu Žandarmerije. Potvrdila sam da je bila ispravna odluka da poslušam želju da pomažem ljudima - bez dvoumljenja odgovara ona.

Ušla je u muški svet, kako su je prihvatili? Da li je potegla pištolj koji nosi za pojasom svaki dan?

- Ravnopravno. Svi oni vrlo dobro znaju šta znači biti na drilu i šta znači uspešno ga završiti. Što se tiče pištolja, to ne smem da otkrivam, reći ću samo da se rukovodim sloganom koji se odnosi i na oficirsku sablju: "Ne vadi me bez povoda, ne vraćaj me bez časti".

foto: Zorana Jevtić

Za kraj, otkriva nam da joj obuka nije donela samo modrice, nespavanje, nov posao, već i ljubav.

- Dečko mi je pripadanik Žandarmerije, upoznali smo se baš na drilu.

Kakvi su planovi? Možda Specijalistička jedinica Žandarmerije, otvorena za samo najsposobnije od njih.

- Napredovanje u službi. Zasad mi je drago što sam ovde. A Specijalna jedinica Žandarmerije? Ko zna… Nigde ne piše da žene ne mogu da konkurišu.

Za Žandarmeriju može da se prijavi bilo koja pripadnica MUP-a mlađa od 32 godine.

- Stav Žandarmerije je podržavanje dolaska žena u naše redove. Naročito je važno da i one budu u ekipi kada su neke osetljive situacije, poput pretresa. Poslednjih godina se sve više prijavljuju, ali retko koja prođe ovaj zahtevan dril. Oni koji fizički nisu spremni ili nisu psihički jaki - odustaju. Upavo je u toku još jedan dril. Prijavilo se 17 žena, ali svaki dan po jedna otpada, trenutno ih je dve, kaže zamenik komandanta Caković.

Inače, Aleksandra nije jedina dama koja obavlja najteže zadatke u redovima MUP Srbije...

(Kurir.rs/Blic)

Kurir