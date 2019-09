ONA JE BILA ARKANOV TELOHRANITELJ I MAČKICA MEĐU TIGROVIMA: Majka je ostavila kao bebu u parku, preživela je pakao i volela žene, ali se U RATU BORILA MUŠKI! (FOTO)

Majka ju je ostavila po rođenju u Tašmajdanskom parku, odrasla je u Domu za nezbrinutu decu “Moša Pijade“. Tamo je preživela silovanje. Kaže da je volela dva puta, i oba puta – žene, a jednom udala, ali za muškarca. Ona otkriva da joj je naveći ožiljak ostavio rat.

- Bog je namestio da dođem do Željka Ražnatovića Arkana. Kasnije se ispostavilo da ništa nije slučajno, jer je on bio prijatelj moje biološke porodice. I sam se iznenadio kad je to saznao. Počelo je veliko prijateljstvo i imala sam njegovu podršku - priseća se Marijana.

Kako kaže, među "Tigrovima" je vladala stroga disciplina, misli da je to bilo uredu.

- Što se tiče seksa, ja ga tamo nisam imala. Bila sam i ostala njegova sestra – tvrdi Marijana. U svojoj ispovesti rekla je i da je Željko znao za njene žene.

- Sve to je prihvatio normalno i dobro smo se zezali. Jednom sam otela vojnika i auto samo da bih otišla da vidim ženu koju sam tad volela. S druge strane, u jdeinici je bilo i muškaraca gejeva. Imali su veliki problem i strah, ali je bilo važnije da se dobro odradi akcija, da imamo što manje žrtava i da spasemo što više naroda. Znam par iz rata koji je kasnije bio godinama u vezi – otkriva ona.

Komentarišući svoje seksualno opredeljenje i iskustvo s okolinom, Mačkica kaže da narod misli da je biti lezbijka ili gej nešto što je “vau“.

- Tako vaspitavaju svoju decu od malih nogu. Kažu im: “Vidiš one čike? Imaju nešto što je bljak!“. Za mene je sve to lepo. I lezbijke i gejevi. U pitanju su bića. Nebitno kog su pola. Meni je bitna ljubav. Izvinite, ako dobijem ljubav od žene, ja ću se predati i uživati koliko god to da traje - zaključila je ona.

Kurir.rs/B92

Foto EPA/Facebook

Kurir