PRVI MOBILNI INFORMACIONI CENTAR MUP: Stefanović na prezentaciji u selu Kovačevac kod Mladenovca (FOTO)

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović prisustvovao je danas u selu Kovačevac kod Mladenovca prezentaciji rada prvog mobilnog informativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova, u kome će građani moći da zatraže informacije vezane za rad policije, ali i da izvade lična dokumenta.

- Ovaj pilot-projekat će omogućiti građanima koji žive u naseljima udaljenim od policijskih uprava i stanica, gde ima starijeg i slabo pokretnog stanovništva, da na brz i efikasan način dođu do informacija o radu policije, ali i da izvade lična dokumenta i ostvare druga prava koja pruža Uprava za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, objasnio je Stefanović.

Prema njegovim rečima, ovaj pilot-projekat rezultat je saradnje Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke koja je i donirala vozilo u kome se nalazi mobilni informativni centar, a koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije opremilo savremenom informatičkom opremom.

Ministar je ukazao da je ovakav vid rada sa građanima pokrenut otvaranjem informativnih centara u Pančevu i Beogradu, u kojima je više desetina hiljada građana dobilo tražene informacije.

- Cilj nam je da, ukoliko se ovaj projekat pokaže uspešnim, sa većim brojem vozila dođemo do svakog naselja u kome građani iskažu potrebu, da im budemo na usluzi i da im približimo rad policije, istakao je Stefanović.

Ambasador Savezne Republike Nemačke Tomas Šib ukazao je da je ovaj projekat nastavak dugogodišnje uspešne saradnje između ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i Nemačke, posebno istakavši saradnju srpske policije sa policijom nemačke pokrajine Baden-Virtemberg.

- Zajednički smo tokom proleća u Beogradu otvorili Informativni centar koji je stacionaran i raduje me što je on naišao na dobar odjek kod građana i što ga aktivno koriste, rekao je Šib i dodao da će mobilni info-centar koji je danas prikazan omogućiti građanima da brže dođu do informacija i dobiju dokumenta.

- U Nemačkoj postoji princip da policijski službenici budu bliski narodu. Mi zato kažemo da je policajac prijatelj i partner svakom građaninu i veoma me raduje što danas imam priliku da vam prenesem to naše iskustvo, rekao je Šib.

