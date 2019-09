NASILNIČKA VOŽNJA NA HORGOŠU: Bahati vozač autobusa preticao i divljao preko sto na sat, u neposrednoj blizini prelaza, samo da bi stigao pre ostalih

Bahati vozač autobusa ugrozio je bezbednost svojih putnika, ali i drugih učesnika u saobraćaju, pošto je vozio više od 100 kilometara na sat u neposrednoj blizini graničnog prelaza Horgoš.

Ekipa novinara koja je pratila Crvenu zvezu na gostovanju u Minhenu bila je u šoku kada je videla da je njihov autobus sumanuto preticao vozač drugog autobusa.

- To je uradio samo da bi što pre stigao do granice. Kada su mu novinari posle skrenuli pažnju na njegovu nasilničku vožnju, on je počeo da preti da ima brata koji radi na granici, priča nam očevidac ovog incidenta.

Na svu sreću, u ovom "autobuskom ruletu" niko nije povređen.

(Kurir.rs)

