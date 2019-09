17.000 VIŠE MESTA U VRTIĆIMA CILJ SRPSKOG MINISTARSTVA: Šarčević rekao da je velika razlika u broju dece u ruralnim i urbanim sredinama

U predškolskim ustanovama iz godine u godinu povećava se obuhvat dece, te u u ovom momentu u vrtiće ide 50,5 odsto mališana uzrasta tri do pet godina.

Plan Ministarstva prosvete je da se u narednom periodu poveća broj mesta u vrtićima za 17.000.

Ministarstvo prosvete, uz podršku Svetske banke, je pokrenulo projekat "Inkluzivno preškolsko obrazovanje i vaspitanje", a ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da je cilj povećanje kapaciteta kako bi deca uzrasta tri do šest godina učila kroz igru.

"Imamo dobar rezultat na obaveznom predškolskom programu - od šest i po do sedam godina obuhvat je već preko 97 odsto. Za niže nivoe obrazovanja, od tri do šest godina prešli smo 50,5 odsto i taj broj se povećava pet do šest odsto svake godine", rekao je Šarčević.

On je naglasio da je još uvek neujednačen broj mesta u vrtićima u urbanim i ruralnim sredinama.

Iz kredita Svetske banke, kako je naglasio, najveći deo sredstava odlazi na izgradnju vrtića ili na adaptaciju prostorije koje će biti dopuna prostora.

"Cilj je da se poveća obuhvat za 17.000 predškolaca. Ako to postignemo, mi ćemo kao ministatarstvo raditi na tome da to bude poseban sektor", naveo je Šarčević na konferenciji "Veliki ljudi od malih nogu", na kojoj su uručeni grantovi za 20 gradova i opština u Srbiji za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Stiven Ndegva rekao je da u Srbiji oko polovina dece uzrasta od tri do pet i po godina ide u predškolske ustanove, što je nizak procenat upisa u poređenju sa većinom zemalja Evropske unije, gde se taj procenat kreće između 85 i 100 odsto.

"Kao i mnoge države u svetu, Vlada Srbije je prepoznala značaj ranog predškolskog vaspitanja i obrazovanja kako bi deca ostvarila svoj puni razvojni potencijal", rekao je Ndegva.

Projekat inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja je podeljen u tri komponente - prvu, skoncentrisanu na unapređivanje dostupnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, drugu, koja se odnosi na unapređivanje kvaliteta inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja i treću - davanje podrške deci i porodicama iz osetljivih društvenih grupa kroz komunikacione kampanje i grantove lokalnim samoupravama.

Ugovori o dodeli grantova uručeni su za 20 lokalnih samouprava: Aleksinac, Varvarin, Voždovac, Vladičin Han, Vlasotince, Zrenjanin, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Lebane, Leskovac, Merošina, Novi Sad, Palilula, Prokuplje, Smederevo, Sremska Mitrovica, Čukarica, Šabac, Šid.

Visina svakog granta je oko 4,5 miliona dinara, i podrazumeva obavezu sufinansiranja.

Neka od rešenja podrazumevaju edukativne radionice za roditelje, opremanje prostora u domovima zdravlja za boravak dece, program predškolskog vaspitanja u zabačenim sredinama, mobilna savetovališta za promovisanje pozitivnog roditeljstva.

