MCCANN BEOGRAD PROGLAŠENA JE ZA AGENCIJU GODINE: Veliki uspeh I&F Grupe na Balcannes reviji

Agencija McCann Beograd proglašena je za Agenciju godine na reviji BalCannes koja se održava u okviru Weekend Media Festivala u Rovinju. Na regionalnoj reviji najboljih kampanja McCann Beograd je imao tri rada u finalu: “Beba bira gde”,“Ne odričem se” i “#StayClean” koja je realizovana u saradnji sa agencijom Drive. Pored McCann Beograd, kampanja koju je kreirala agencija McCann Skopje “Coca-Cola Love is always the right way!” osvojila je prvi put dodeljenu Nagradu za smelost, što je doprinelo ukupnom uspehu I&F Grupe u okviru koje posluju obe agencije.

“Nagrada za agenciju godine na Balcannesu nam mnogo znači jer smo festivalsku sezonu otvorili na najbolji mogući način. Vredno smo radili i vrlo je važno da su, pored dobrih poslovnih rezultata, naše kampanje prepoznali i industrija i klijenti. Ključ uspeha je kombinacija poverenja koje nam poklanja klijent i posvećenost i energija našeg tima. Dokazali smo da upornost, kreativnost i pametno planiranje daje poslovne rezultate i donosi nagrade. Ovakav početak nas inspirše i sa nestrpljenjem očekujemo nastavak festivalske sezone,” izjavila je povodom Nagrade za agenciju godine Jelena Jazić, direktorka McCann Beograd.

Kampanja “Beba bira gde” kreirana je i realizovana za brend Rosa. “Ovo priznanje je velika potvrda naše dugoročne misije da budemo podrška porodicama u najvažnijem periodu roditeljstva. Kao voda koju samoinicijativno preporučuju pedijatri, već više od decenije u partnerstvu sa kredibilnim partnerima podržavamo bebe i roditelje. Naš pokret BEBA BIRA GDE pomera granice, otklanja tabu i ohrabrio je brojne mame da doje svoje bebe u javnosti, čime smo podstakli promene u društvu. Rosa tim nagradu vidi kao dodatni motiv da nastavi istim putem, uvek uz prave vrednosti” rekla je povodom nagrade Jovana Milovanović, Brand Manager Rosa.

Kampanju za život bez narkotika, koju je pokrenula Exit fondacija uz podršku Ministarstva zdravlja, kreirala je agencija McCann Beograd u saradnji sa agencijom Drive. “Zloupotreba narkotika svake godine odnosi hiljade mladih života širom sveta i predstavlja jedan od uvek aktuelnih i gorućih društvenih problema. Brojne kampanje, čak i u Srbiji, ukazivale su na ovaj problem, ali su efekti bili skromni. Zato smo se, zajedno sa EXIT festivalom, odlučili za drugačiji, intrigantan pristup koji bi nam omogućio da sa mladima pričamo na otvoren, neposredan način o ovoj temi u cilju prevencije, edukacije i podizanja svesti o ovom važnom društvenom problemu. Biti u 25 najboljih kampanja na BalCannes-u za ceo tim koji je radio na projektu #StayClean jeste potvrda da smo u tome uspeli i predstavlja podstrek da se na isti način, posvećeno i angažovano, bavimo ovom temom i u budućnosti” izjavio je Vladimir Kondžulović, kopirajter agencije Drive.

“Kampanja Ne odričem se pokazala je da LGBT+ osobe imaju roditelje koji ih vole i podržavaju. Poslata je poruka svim roditeljima čije dete je lezbejka, gej, bi, trans, interspolno ili kvir, da je jedina sramota ne voleti svoje dete i ‘odreći ga se’. Mi, u organizaciji Da se zna, posebno smo srećni zbog pozitivnih reakcija koje je kampanja izazvala u vezi sa LGBT+ zajednicom u srpskom društvu. Pozitivne rekacije su svakako i rezultat senzibilisanosti i posvećenosti svih ljudi iz McCann-a i Da se zna koji su radili na realizaciji kampanje,” izjavila je Dragoslava Barzut, direktorka organizacije Da se zna!

Agencije su nagrađene od strane stručnog žirija koji su činili predstavnici oglašivača, agencija i novinara u konkurenciji čak 115 prijavljenih radova. Organizatori revije BalCannes su HURA (Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje) i Weekend Media Festival.

Nagrađene kampanje možete pogledati na linkovima:

Rosa Beba bira gde

Exit StayClean

Da se zna Ne odričem se

Coca-Cola Love is always the right way

