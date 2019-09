OVO JE MALIŠAN KOJEG JE MAJKA OSTAVILA U KONTEJNERU U ŽARKOVU: Dečak je zdrav, hraniteljska porodica se dobro brine o njemu (FOTO)

Министар Зоран Ђорђевић посетио је бебу, која је пре непуних месец дана остављена одмах по рођењу у пластичној кеси у контејнеру у београдском насељу Жарково, o којој сада брине хранитељска породица, како би се уверио у каквим условима живи.

A post shared by Зоран Ђорђевић (@ministar_zorandjordjevic) on Sep 21, 2019 at 1:03am PDT