KO PREŽIVI PRIČAĆE! EVO KAKAV ĆE BITI KRAJ SEPTEMBRA: Jutra ledena, dan topao! Ekstremne promene temperature će smetati i zdravima i bolesnima

Nakon maksimalnih 17 do 20 stepeni, koliko će biti u subotu, već u nedelju dolazi do razvedravanja i otopljenja, pa će tokom narednih dana živa u termometru dostići 30. podelak. Jutra će biti hladna, ali preko dana će se smenjivati sunce i oblaci. Međutim, ovo "ludo" vreme i nagle promene vremena loše utiču na zdravlje ljudi, pa lekari upozoravaju da će se na udaru naći stariji i hronični bolesnici.

foto: Printscreen/RHMZ

Meteorolog Đorđe Đurić kaže za Informer da će se lepo i sunčano vreme u Srbiji zadržati sve do kraja meseca, uz pokoju seriju kratkotrajnih pljuskova.

foto: Printscreen/RHMZ

- U subotu će jutro biti vedro i hladno, ponegde i sa slabim prizemnim mrazom i maglom, a tokom dana sunčano i prohladno. Minimalna jutarnja temperatura biće od pet do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 18. Međutim, u noći između subote i nedelje dolazi do formiranja tople vazdušne mase naglog porasta temperatura, koje će biti iznad proseka. Tako da će poslednji dan u sedmici obeležiti sunčano i suvo vreme i merenja do 27 stepeni - naglašava Đurić i dodaje:

- Od ponedeljka nam sledi još toplije vreme, nalik letnjem, a živa će dostići čak i 30. podelak. Leto u septembru, nakratko će prekinuti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, koji nam slede u utorak i koji će usloviti i blago zahlađenje i temperaturu oko 20-21 stepen. Ali ne treba brinuti, jer će to naoblačenje biti prolaznog tipa, pa ćemo, ipak, do kraja ovog meseca uživati u sunčanim danima i temperaturama oko 25. podeoka, što je za ovaj period godine iznad proseka.

foto: Printscreen/RHMZ

Doktorka Branka Grujić ističe da ovako velike i nagle promene temperature ne odgovaraju nikome, a najmanje hroničnim bolesnicima.



- Hladno, pa toplo, pa 30 stepeni, pa onda za 24 sata 20 stepeni ne može da odgovara ničijem organizmu. Nagle promene vremena veoma loše utiču na one koji su oštećenog zdravlja, a najviše problema imaju srčani i neuropsihijatrijski bolesnici, ali i stariji od 65 godina. Zato se savetuje da oni redovno uzimaju propisanu terapiju, da se odmaraju i uzimaju dosta tečnosti i vitamina. Naravno, ovakve promene ne pogoduju ni zdravim ljudima, pa su moguće češće prehlade - kaže Grujićeva.

