Ново повећање пензија најављено је за 1. јануар следеће године, а приходи најстаријих суграђана увећаће се за 5,1 до 5,5 одсто, у зависности од параметара који ће бити познати на крају године. Такође, свим пензионерима ће 1. децембра ове године бити исплаћена једнократна помоћ од 5.000 динара.

A post shared by Министарство финансија (@ministarstvo_finansija) on Sep 24, 2019 at 1:05am PDT