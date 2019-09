NOVEMBAR DONOSI ČUDO, IMAĆEMO NEVEROVATNIH 20 DANA: Zima će biti kakvu samo možemo da POŽELIMO. Ipak 65 dana će nam presesti! RHMZ objavio dugoročnu prognozu!

Jesen je juče zvanično stigla u Srbiju, a dugoročna vremenska prognoza pokazuje da će u prvoj polovini biti relativno topla i suva, u drugoj kišovita, dok se prvi sneg očekuje krajem novembra ili početkom decembra.

Republički hidrometeorološki zavod prošle nedelje objavio je dokument koji se zove "Klimatski sezonski izgledi u Srbiji", a bavi se dugoročnom vremenskom prognozom za tek počelu jesen i nadolazeću zimu.

Prema tim podacima, vrednosti srednje sezonske temperature vazduha do 30. novembra biće od 11 do 14 stepeni, a u višim predelima od 6 do 10.

- Broj letnjih dana do kraja novembra biće od 15 do 22 u nižim predelima, a na planinama do četiri dana - stoji u dokumentu koji je ažuriran 16. septembra, a pod pojmom jesen obuhvata period od 1. septembra do kraja novembra.

Inače, prema RHMZ-u, letnji dani su dani tokom kojih maksimalna temperatura dostiže ili prelazi 25 stepeni.

Kada je reč o broju mraznih dana sa minimalnim temperaturama do ili ispod nule i njih će biti do kraja novembra.

- Broj mraznih dana u nižim predelima od šest do 18, a na planinama od 20 do 30 dana - stoji u dokumentu RHMZ-a.

Prema ovoj prognozi, druga polovina jeseni, naročito novembar, biće daleko kišovitiji.

- Tokom jeseni, broj kišnih dana biće između 22 i 30, a u brdsko-planinskim predelima do 40 dana - poručuju u RHMZ-u.

Nedeljko Todorović iz RHMZ-a ističe da će prva polovina jeseni biti relativno topla sa više suvih dana i manje padavina.

- U drugoj polovini jeseni biće više kiše, oblaka i mrazeva, a prvi sneg se može očekivati krajem novembra ili početkom decembra - naglašava Todorović.

A kako će biti tokom zime

S druge strane, zimska temperatura vazduha od 1. novembra do 29. februara kretaće se u granicama proseka.

- Srednja sezonska temperatura vazduha biće od nula do četiri stepena, a u višim predelima od minus četiri do minus dva. Tokom februara postoji mogućnost za pojavu talasa hladnoće. Broj mraznih dana biće od 40 do 65 u nižim predelima, a u brdsko-planinskim predelima od sedam 70 do 90 dana - podvlače u RHMZ-u i dodaju da će broj dana sa padavinama biti od 31 do 40, a na planinama do 50 dana.

U RHMZ-u dugoročno prognoziraju da će nadolazeća zima od 1. decembra do 29. februara doneti od 7 do 20 ledenih dana sa maksimalnom temperaturom do ili ispod nule u nižim predelima.

- Na planinama se očekuje od 30 do 50 ledenih dana - navode u RHMZ-u.

Danas znatno hladnije

U RHMZ-u za danas prognoziraju temperaturu od minimalnih 14 do maksimalnih 17 stepeni, uz moguću kišu. S tim što će već sutra doći do porasta temperature, kada se maksimalno očekuje 22 stepena uz malo i umereno oblačno vreme.

Od sutra pa do vikenda temperatura će biti u stalnom rastu, pa se tako u subotu ponovo maksimalno očekuje letnjih 26 stepeni.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir