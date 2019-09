SVAKA TREĆA SAOBRAĆAJKA ZBOG POREMEĆAJA DISANJA: HRKANJE UBIJA, vozači su najugroženiji!

Opasno: Slip apneja uzrok je buđenja pacijenta i do 100 puta tokom noći, zbog čega je on pospan preko dana, pa u nekim zemljama oboleli ne mogu da dobiju vozačku ako se ne leče

Bolest slip apneja uzročnik je svake treće saobraćajne nesreće izazvane time što je vozač zaspao za volanom, upozoravaju stručnjaci.

Oboljenje karakteriše prestanak disanja na 10 sekundi tokom noćnog sna, zbog čega se neki pacijenti bude i po 100 puta u ropcu, ali se toga posle ne sećaju. Posledica svega toga je dnevna pospanost, koja ugrožava život svih vozača i pilota, a remeti i rad kontrolora letenja. Oni su, kako za Kurir kaže prim. dr Tatjana Radosavljević, jedan od naših najboljih stručnjaka za slip apneju, prave hodajuće tempirane bombe.

foto: Printscreen Kurir TV

Ne znaju da su bolesni

Prema njenim rečima, mnogi ne znaju da imaju bolest koja može da bude uzrok i naprasne smrti u snu. S druge strane, navodi ona, koliko je to ozbiljan problem, govori i podatak da u Americi i nekim zemljama Evrope vozači ne mogu da produže ili dobiju vozačku dozvolu ukoliko se ne leče, baš zbog poražavajuće statistike da je svaka treća saobraćajna nesreća izazvana time što je vozač zaspao za volanom zbog slip apneje.

- Oboljenje karakterišu prekidi disanja u snu, koji nastaju zbog specifičnog oblika grla pacijenata. Pošto je jedan od simptoma hrkanje, obično partner ili supružnik obolelog pošalje na lečenje. U osnovi prekida disanja je fizička opstrukcija u grlu. Karakteristično je da kada čovek tone u san, onda nastupa potpuna tišina, posle koje nastaje ropac za vazduhom i buđenje. Oboleli se ne sećaju da su se budili, ali su tokom jutra i dana vrlo pospani. Ukoliko tokom noći bude nekoliko stotina takvih prekida, što se dešava kod teškog oblika, isto toliko puta se pacijent budi iz sna, što znači da uopšte nije spavao. To je najopasnije za one čija zanimanja zahtevaju brze reflekse i savršenu koncentraciju - vozače, kontrolore leta, pilote - objašnjava Radosavljevićeva.

Izaziva infarkt

Kako ona upozorava, ukoliko se slip apneja ne leči, može da dovede do moždanog udara, infarkta, seksualne disfunkcije, dijabetesa.

- Ne postoje starosne granice, a odmah bi trebalo da se jave lekaru svi koji imaju neobjašnjiv jutarnji umor, pate od noćnog znojenja, imaju visok krvni pritisak - kaže prim. dr Radosavljević.

SIMPTOMI SLIP APNEJE - hrkanje

- česta buđenja kojih se pacijent ne seća

- nemiran san

- izraženo znojenje

- osećaj umora posle buđenja

- pospanost

Damir Okanović

BOLESNI VOZAČI IZBEGAVAJU LEKARE foto: Dragana Udovičić

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, potvrđuje za Kurir da je slip apneja vrlo ozbiljna bolest koja može da ugrozi saobraćaj.

- Mnogi profesionalni vozači izbegavaju da prijave da je imaju u strahu da ne izgube vozačku dozvolu. Oni se čak zbog toga ne javljaju ni lekaru. S druge strane, sistemskim rešenjem omogućili bismo svima s takvim problemima da se uspešno leče, zadrže dozvolu, a istovremeno da ne bude ugrožena bezbednost učesnika u saobraćaju. Bilo bi odlično da se sprovedu javne kampanje, da se ljudi obaveste da postoji taj problem jer ih je mnogo koji uopšte nisu svesni da imaju slip apneju. Da se ne dešava više da vozač sedne za volan autobusa koji bi trebalo da odveze decu na ekskurziju, zaspi tokom vožnje i svi slete u ambis - opisuje Okanović.

Kurir.rs/Radmila Briza Foto:

Kurir