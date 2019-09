POSLEDICE BANKROTA AGENCIJE TOMAS KUK: Hotelijeri će tražiti pare unapred

Propast najstarije turističke agencije „Tomas Kuk“, zbog koje je širom sveta ugroženo između 600.000 i 900.000 turista, imaće negativne posledice po ceo svet pa samim tim i Srbiju, a kolikih će razmera biti kriza pokazaće se prvo na Sajmu turizma u Londonu 4. novembra, kaže za Kurir Milan Lainović, zamenik direktora Asocijacije turističkih organizacija Srbije (Juta).

Lainović ističe da Juti nijedan putnik nije prijavio da ima problem zbog propasti britanskog tur-operatera.

- Za naše putnike i turističke agencije taj događaj je beznačajan. Oni su bili vlasnici i suvlasnici preko 70 rezervacionih sistema, ali evidentno je da engleski turisti nisu zabrinuti jer je njihova država preuzela obavezu da sve putnike vrati kući. Princip kod Engleza je da plaćaju 90 dana nakon izlaska putnika iz hotela, što znači oko Nove godine, pa je pitanje kako će hotelijeri to prihvatiti i šta će biti s tim dugovima. Veliki broj putnika je oštećen i to su ogromne svote. Očekujemo da će posledica te krize biti to što će hotelijeri ubuduće tražiti da se aranžmani uplaćuju unapred, ali to neće pogoditi naše turističke agencije jer su one i do sada uplaćivale sve unapred - objašnjava Lainović.

On dodaje da je prerano govoriti da li će hotelijeri u Španiji, Italiji i Grčkoj pokušati da nadoknade gubitke povećanjem cena. Podsetimo, agencija „Tomas Kuk“ bankrotirala je zbog duga od 250 miliona funti.

