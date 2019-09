EKSKLUZIVNO! SVE O SRBINU KOJI OSVAJA „KRAŠ“! Šaranović viskijem osvajao Rusiju, razvio međunarodni biznis, a evo kako je zaradio PRVI MILION!

Srpski biznismen Nebojša Šaranović, koji je uzdrmao Balkan kupovinom akcija hrvatskog konditora „Kraš“, prve poslovne uspehe pobrao je u Rusiji devedesetih godina, kad je, bez reči znanja ruskog jezika, u pregovore s tamošnjim biznismenima koji nisu znali ni reč engleskog ulazio s nekoliko flaša viskija.

- Njegov odlazak u Rusiju bio je veliki hazarderski poduhvat jer nije znao ni reč ruskog. Ali je pregovarao. Tako je, kad je otišao u Novosibirsk, u jednu vojnu bazu tek otvorenu za javnost i trgovinu, poneo tri boce viskija. Njih sedam, a on sam. On ne zna ruski, a oni engleski... Izvadio je Nebojša viski iz torbe i onda su počeli da pričaju. Oni engleski, a on ruski - napisala je na Tviteru Branislava Milunov, bivša direktorka komunikacija u „Delta holdingu“, gde je Šaranović 1991. godine započeo karijeru posle završenog ekonomskog fakulteta. Iako to „pregovaranje“, kako ona navodi, „nije donelo rezultate“, Šaranović je bio uporan i upustio se u novi rizik trgovine celulozom, na kojoj je zaradio prvi milion.

foto: Privatna Arhiva

- Rekao je tada: „ Prvi put sam osetio šta znači raditi s milionima, i to me je strašno zainteresovalo“ - napisala je Milunovljeva, iz čijih nekoliko tvitova se može zaključiti da je Šaranović bio vrlo ambiciozan i da je u svojim prvim koracima u poslovnom svetu imao podršku vlasnika „Delte“ Miroslava Miškovića.

- U početku je, kao i svi, radio trange-frange poslove, pa su ga u šali prozvali Sir Oliver. Bio je uspešan, ali je želeo više. Tako se otisnuo u Rusiju „da proba nešto da uradi“. Zna se tačan datum, 15. avgust 1993 - objavila je Milunovljeva, podsetivši da je Šaranović postavio temelje „Delte“ u Rusiji.

Branislava Milunov rekla je za Kurir da je sve što je želela da kaže o Šaranoviću napisala na Tviteru. Ipak, kako Kurir saznaje od bivših Šaranovićevih saradnika iz „Delte“, trebalo mu je samo dve godine da od prodavca igračaka iz Hongkonga postane poslovni čovek koji se bavi ozbiljnim međunarodnim poslovima.

I sam Mišković pominje Šaranovića u svojoj knjizi „Ja, tajkun“ i za njega kaže da je u Rusiji „plivao kao riba u vodi i postao zvezda ruskih operacija“.

ČINJENICE - Šaranović se zaposlio u „Delta holdingu“ 1991. godine

- 1993. godine odlazi u Rusiju, gde za „Deltu“ sklapa unosne poslove

- 2004. godine napustio je „Deltu“

- Vlasnik je kiparske investicione grupacije „Kapa star limitid“

- U Srbiji poseduje Fabriku kartona „Umka“ Beograd, „Papir servis FHB“ Beograd, „Ekostar pak“ Beograd i fabrike biskvita i keksa „Jafa“ Crvenka i „Banini“ Kikinda

PREUZIMANJE NE ODUSTAJE OD HRVATSKIH SLATKIŠA

DOKOPAO SE 17 ODSTO „KRAŠA“ foto: EPA Investiciona grupacija „Kapa star limitid“ u vlasništvu Nebojše Šaranovića zvanično je do ponedeljka posedovala 12,49 odsto akcija „Kraša“, ali je, prema proceni brokera, taj udeo sada daleko veći.

- Imajući u vidu da je u poslednja dva dana trgovanje bilo vrlo intenzivno, velika je verovatnoća da je to vlasništvo poraslo do nivoa od 17 odsto. Sa tim udelom, s jedne strane, Šaranović se kvalifikuje da učestvuje u organima upravljanja „Krašom“ i da utiče na donošenje poslovnih odluka. S druge strane, verovatno je da će se kupovina nastaviti i da će se vlasništvo uvećavati. Ako ono dostigne 25 odsto, on ima obavezu upućivanja ponude za preuzimanje svih preostalih akcija, kako od malih tako i od akcionara s velikim udelom - kaže broker Branislav Jorgić. On dodaje da je Šaranović berzanski stručno odradio posao. Počeo je da kupuje akcije „Kraša“ kad su koštale 380 kuna, a sada je njihova cena 1.050 kuna (140 evra).



Kurir.rs/Slavica Tomčić Foto: privatna arhiva

Kurir