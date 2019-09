OČAJAN OTAC RADNIKA KOJI JE PREMINUO OD POVREDA: Moj sin (28) je pao u komu i isti dan dobio otkaz!

- Moj sin je 9. septembra teško povređen na poslu i pao je u komu. Istog dana, dok je bio u bolnici, dobio je otkaz. Posle 13 dana je preminuo. Šokiran sam ovom nehumanom odlukom JKP „Čistoća“ u Kraljevu i tužiću ih.

Ovako za Kurir priča Pavle Kosovac iz Kraljeva, čiji je sin Marko (28) stradao dok je radio po ugovoru o privremeno-povremenim (PP) poslovima za JKP „Čistoća“.

Nedopustiv čin

Nesrećni mladić je za ovo preduzeće radio od maja i trebalo da je da ostane do kraja septembra. Međutim, 9. septembra, dok je na poslu prikupljao pokošenu travu u gradskom parku, skliznuo je s prikolice traktora i zadobio teške povrede glave. Prebačen je u bolnicu u Kraljevu, a odatle je u nesvesnom stanju prevezen u Klinički centar u Kragujevcu. Do 22. septembra bio je u komi, nakon čega je preminuo.

Njegov otac Pavle tvrdi mu je sin istog dana dobio otkaz.

- Devetog je povređen na radu, istog dana, dok je bio u bolnici, uručili su mu otkaz. Zgrožen sam i slomljen! Pa šta je trebalo, da radi dok je u komi kako ne bi dobio otkaz? Angažovao sam advokata i tužiću poslodavca - iskren je ogorčeni otac. On je dodao da ga do mladićeve sahrane niko iz ovog preduzeća nije pozvao da pita da li mu je potrebna pomoć, iako su upoznati s teškom materijalnom situacijom njega i njegove supruge. Kako navodi, žive teško i Marko ih je sa svojom platom od 22.000 dinara izdržavao.

Direktor ovog javnog komunalnog preduzeća Ivan Bogojević izjavio je da je „samo sledio propise uz dogovor s Nacionalnom službom zapošljavanja i tako odlučio da prekine radni odnos s mladićem jer, kako u zakonu piše, radnici pod PP ugovorom nemaju pravo na bolovanje“. Ipak, da je ovakav čin nedopustiv, kaže za Kurir advokat Dragana Dinić Jotić:

Opravdano odsustvo

- Bez obzira na to što je bio zaposlen pod PP ugovorom, ukoliko je zadobio povredu na radu, poslodavci su znali za to i nije trebalo da mu uruče otkaz. Ugovor koji važi do 30. septembra ne treba tako naglo prekidati, posebno ne ukoliko je odsustvo opravdano. Roditelji mogu da traže materijalnu naknadu, koja bi obuhvatila troškove lečenja, sahranu i pretrpljeni duševni bol. S dokazom da je povreda nastala na radu mogu tužiti poslodavca, samo je bitno utvrditi da povreda nije nastala njegovom krivicom, jer u tom slučaju poslodavac ne odgovara za nastale posledice - objasnila je Jotićeva.

Ranka Savić, Asocijacija slobodnih sindikata DIREKTOR NIJE POSTUPIO MORALNO Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata za Kurir navodi da je po zakonu direktor mogao otpustiti radnika, ali da ako se uzme u obzir čitava situacija, to nikako nije smeo da uradi jer nije ljudski: - Ovo je samo dokaz koliko su radnici nezaštićeni. Jasno je da je direktor mogao, po nekim strogo određenim pravnim načelima, da raskine ugovor, ali ovde je pitanje morala. Njihov radnik je povređen na radnom mestu i umesto otkaza trebalo je da mu daju svu moguću pomoć. Mi iz Sindikata se trudimo da zaustavimo ovakvo ponašanje, predložili smo i zakon koji bi izjednačio prava zaposlenih, kako bi radnici s PP ugovorom imali pravo na bolovanje ili odmor - rekla je ona. foto: Beta/Nenad Petrović

