PRVO RATNO SVEDOČANSTVO O RATU U SARAJEVU SA SRPSKE STRANE: Sami na svijetu, rekvijem za sve pale junake

Roman "Sami na svijetu" književnika i pisca Željka Pržulja je književni rekvijem za sve junake koji su pali u odbrani nekad Srpskog Sarajeva. Reč je o prvom pisanom delu koje na osnovu autentičnih svedočenja i ličnih doživljaja autora govori o sarajevskim Srbima u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Kroz priču o momcima iz Kasindolske ulice u kojoj se branila Ilidža, kao što je Srbija na Košarama, Pržulj na jedinstven način tka priču o borbi za goli opstanak i slobodu. Nada se da će i drugi krenuti njegovim stopama i pisati istinu o sarajevskim Srbima.

- Ovo je moja šesnaesta objavljena knjiga. Od toga šesti roman. Teme dosadašnjih romana su bile Prvi svetski rat i Sarajevski atentat, zemaljski život Svetog Vasilija Ostroškog i Oznine potere za ostacima JVuO od 1945 do 1948. godine. Roman "Sami na svijetu", prati događaje prvenstveno u Sarajevu, ali i u SFRJ i svetu od 1990. do 1996. godine. On prati previranja u Jugoslaviji, sudbine običnih ljudi i bitke. Sarajevske barikade, borbe oko Sarajeve, bitku za koridor, bitke za Bihać, Goražde, događaje oko Srebrenice, pregovore u Grčkoj, Ženevi i Dejtonu - istakao je Željko Pržulju razgovoru za Kurir.

Svestan je Pržulj da pisanje o nedavnim događajima dosipa "so na ranu" mnogima. Nezadovoljnima poručuje da uzmu olovku, a on će im dati papir i da pišu, ako smatraju da roman nije istinit. Kaže da je lakše pisati romane čija je radnja smeštena u srednji vek ili Prvi svetski rat nego o događajima čiji je bio učesnik.

- Glavni junaci su grupa mladića iz jednog sarajevskog kvarta koji odrastaju zajedno, a 1992. godine rat ih razbacuje u tri međusobno zaraćene vojske. Osim njih kao sporedni likovi u romanu se pojavljuju Karadžić, Mladić, Izetbegović, Milošević, patrijarh Pavle, kardinali, masoni, Amerikanci, kozaci, Arkan, Giška, srpski emigranti... Na preko 900 strana jedan srpski ratnik pokušava da ispriča kako je on doživeo i video rat devedesetih - ukratko prepričava sadržaj svog dela Pržulj, koje bi svakako trebalo pročitati.

Jedna rečenica posebno odsijava u romanu, ukratko opisuje ratno stanje:

- Ovaj rat je kao kad prvi put treba da vodiš ljubav. Najradije ne bi, strah te je i imaš tremu a onda shvatiš da je to lako. Ide samo od sebe...

Nastavak romana "Sami na svijetu" je u pripremi, opisuje iseljavanje sarajevskih Srba posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Pržulj strahuje da nije uspeo u knjigu da pretoči razmere mučeničkog egzodusa, jer je, kaže mnogima teže palo iseljavanje nego sam rat.

