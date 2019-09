SA POLITIČKIH PRITISAKA PREŠLI NA UCENU BU! Brnabić: Grupa od 20 studenata ne može da zahteva da se doktorat Malog proglasi plagijatom, a posebno ne da REKTORKI daje ROKOVE

Politički pritisci dovode Beogradski univerzitet u vrlo nezavidan položaj, ocenila je danas premijerka Ana Brnabić i izrazila nadu da je ta institucija dovoljno jaka da se odupre svim pritiscima.

Posebno je zabrinjava to što se, kako kaže, sa pritisaka prešlo na ucene, nakon što se juče čulo da će, ukoliko Univerzitet ne odluči da je doktorska disertacija ministra finansija Siniše Malog plagijat, blokada Rektorata biti nastavljena.

Brnabić je istakla da je tokom blokade Rektorata na delu bila politizacija i da je nedopustivo da su svih tih 12 dana neki politički lideri mogli slobodno da ulaze i izlaze iz Rektorata, a da rektorka to nije mogla.

- To je politizacija, politizacija koju smo sada videli i kada je završena ta blokada, kao što sam rekla talačka kriza BU. Pored žive rektorke neko pored nje govori da je ona ispit položila, da je trebalo 12 dana da položi taj ispit ali eto, položila ga je, a da je diplomski ispit zakazan 4. novembar, pa ćemo videti da li će diplomski položiti - to je meni unižavanje i Rektorata i rektora i BU i ne znam kako drugačije bilo ko to može da vidi, rekla je Brnabić.

Ona se pita na osnovu čega će biti doneta odluka o doktorskoj disertaciji Siniše Malog, ali i izražava nadu da je Univerzitet u Beogradu dovoljno snažan da se odupre svim pritiscima.

- Ukoliko je vaše mišljenje, mišljenje koje je suprotno stručnoj komisiji - šta onda to znači, na osnovu čega se donose odluke - da li samo pod političkim pritiskom nekoga ko preti da će zatvoriti BU? Plašim se da to dovodi BU u jako nezavidnu poziciju, što mene brine kao građanku ove zemlje, ali verujem da je BU dovoljno snažan da se odupre svim pritiscima. U ovom trenutku imamo samo jednu vrstu pritiska od ljudi koji su sada prešli na ucenu, ocenjuje premijerka.

Ona se takođe pita kako odluka može da se donosi retroaktivno.

- Ako imate situaciju u kojoj retroaktivno odlučujete na osnovu pravilnika koji ste doneli 2016. godine o nečemo što se desilo 2013. godine, onda to povlači sa sobom da vi na osnovu pravilnika od 2016. možete retroaktivno da otvorite bilo koju doktorsku disertaciju sa BU i da odlučujete po tim pravilima koja su praktično doneta u budućnosti, kaže Brnabić.

Na pitanje da li su njene izjave tokom, kako je sama rekla "talačke krize" na BU, bile prejake, premijerka kaže da ne misli tako.

- Ja sam govorila samu istinu. Ako nije popularno govoriti istinu zaista ne znam kako drugačije da se ponašam. Prvo, nedopustivo je da Rektorat bude zatvoren na 12 dana zbog grupe od 12 ili 15 ili 20 studenata, a ni u jednom trenutku ih nije bilo više od 20. Nedopustivo je i da ne puštaju rektorku u svoju kancelariju, u svoju zgradu 12 dana, istakla je Brnabić.

(Kurir.rs/Tanjug)

