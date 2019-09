ŠOK! PROFESOR SIMEUNOVIĆ OBELODANIO AMERIČKI TAJNI PLAN: Namerno su nam uništili vojsku jer su znali da dolazi priznanje Kosova! Oterali i sve patriote iz armije da nemoćna Srbija ne može da pruži otpor

Krenula je balkanska utakmica u naoružavanju i to je nešto što mora da zabrinjava prosečnog stanovnika Balkana, a to je posledica ulaska u vojne paktove i približavanja velikim silama, kazao je danas profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dragan Simeunović.

"Zemlje koje su ušle u NATO kupuju američko oružje. Američka industrija oružja je jedina industrija na svetu koja ima trilionski profit, to je jako ozbiljan biznis", pojasnio je on.

Govoreći o povećanoj kupovini oružja, profesor je rekao da je ono vezano i za zaradu, a ne samo na bezbednost.

"Srbija učestvuje u tome, neko će reći - a zašto. Pa moramo, ako se naoružavaju ovi oko nas, a naoružavaju se jer su dužni i jer su postali deo jedne velike vojne organizacije kao što je NATO. Onda se apsolutno morate i vi naoružavati jer niste članica NATO", rekao je Simeunović.

Prema njegovim rečima, sve zemlje u regionu članice NATO pojačavaju svoju vojnu snagu, osim Crne Gore koja se često i ne nalazi na listama vojnih sila, jer ima malo vojnika i ne poseduje nijedan avion.

"Krim je zapravo središna tačka, zamislite da je na Krimu zabodena crvena zastavica i onda tu postoje dva nevidljiva fronta, a zapravo postoje i politički i vojni frontovi. Sa leve strane je sve NATO do Poljske, Letonije i Estonije, ali sa desne strane gde je Balkan imate da Srbija još uvek nije sigurna jer se nalazi iza leđa Rumunije, koja je u NATO paktu. Amerikanci su upakovali i Rumuniju u svoj plan, smestili su rakete, ali iza leđa je Srbija koja je bombardovana i bliska sa Rusijom, i pored toga što su Crna Gora i Makedonija ušle ili ulaze u pakt, postoji neka vrsta nesigurnosti Srbije i Republike Srpske i to zahtva dodatne mere, Srbija onda mora da se naoruža", rekao je on.

Dodao je da uvek može da dođe do eskalacije sukoba jer je to u ljudskoj prirodi i da trenutna situacija na Balkanu ne deluje idealno.

"Srbija se ponaša možda najtrezvenije, Srbija se doživljava kao mirotvorac. Ona ima nerešene granice sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, a ne govorim kad je reč o Kosovu i Metohiji. Postoji potencijal konflikta koji nije mali, ali sa druge strane imamo to da je međunarodna zajednica prepoznala da se Srbija ponaša mirotvorno i ne teži ratu, ali pritom mora da se naoruža", objasnio je profesor.

On je ocenio da nigde nauka ne doprinosi tako brzo kao u vojci i oružju, zameni nečeg zastarelog novim.

"Kolika je zemlja, tolika joj je i vojska. Rumunija ima 72.000 vojnika i to je ubedljivo najjača vojna sila na Balkanu. Mi imamo nepunih 30.000 vojnika, Hrvati oko 18.000. Ovim poklonom od Rusije Srbija je dobila modernu i najjaču avijaciju na Balkanu", kazao je Simeunović.

"Imamo takvu politiku da možemo biti mirni, država ne pokušava da izazove rat, to što je spremna da se brani. Mi nemamo napadačku politiku i nema opasnosti da Srbija izazove rat", rekao je on.

Dodao je da je dobro da Srbija opet ima obavezno služenje vojnog roka, jer je planom SAD vojska uništavana godinama.

"Ukinuta nam je bila vojna obaveza, jer dugoročno gledano Amerikanci su otvoreno govoreći znali da dolazi na red priznanje Kosova i oni su hteli da praktično srpsku vojsku koja je bila velika da učine malom, počišćeni su i kadrovi koji su bili patriotski, to je ono što oni rade standardno. Nisu oni ovde pravili 5. oktobar i bombardovali zato što nisu imali pametnija posla. Sada kontrolišu tj deo teritorije na balkanu. time su učinili našu armiju malom i neadekvatnom ako dođe na red priznavanje Kosova", kazao je on.

