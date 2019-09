NOVI SLUČAJ VRŠNJAČKOG NASILJA U KURŠUMLIJI! UŽAS U ŠKOLSKOM TOALETU: Prvaka prskali crevom i nabijali mu glavu pod česmu!

Šok: Stariji učenici iživljavali su se nad sedmogodišnjakom, koji je bio mokar od glave do pete i zadobio oguljotine na čelu i leđima

Još jedan slučaj vršnjačkog nasilja desio se u Kuršumliji, kada su za vreme školskog odmora nepoznati dečaci polivali hladnom vodom jednog prvaka OŠ „Miloje Zakić“, tvrdi majka dečaka S. Š.

Prema njenim rečima, mučenog prvačića su pre nekoliko dana drugi stariji učenici najpre prskali crevom za vodu u toaletu škole. On je nekako uspeo da im pobegne i zaključao se u toalet. Primetile su ga dve pomoćne radnice, zamolile ga da izađe i odvele do učiteljice, koja je bila na zameni tog dana i nije primetila da deteta nema.

Međutim, posle časa, nasilje nad mališanom se nastavilo ispred česme u dvorištu škole, gde su ga druga deca polivala vodom i gurala mu glavu ispod česme, tvrdi njegova majka i dodaje da je njen sin bio potpuno mokar od glave do pete i da je zadobio oguljotine na čelu i leđima.

Pedagog škole ga je umotao u ćebe i odveo kući. Međutim, kada je majka htela da se žali, u školi nije našla nikoga odgovornog kome bi se obratila, pošto su i direktorka i njen pomoćnik bili na Učiteljijadi na Ohridu.

- Ne mogu da verujem da se ovo dešava u školama. Moje dete prvog razreda dovezao je pedagog kući celog mokrog, od glave do pete. Po ovoj hladnoći. Ja sam u šoku. Da li neko pazi na tu decu - napisala je tada na društvenim mrežama majka S. Š.

U izjavi za Kurir ona poručuje da je njen sin sada dobro, ali da je pretrpeo šok.

- On nije siguran ko ga je prskao, zato što je tu bilo mnogo dece, a on je mali i nov u školi. Zaposleni su ga doveli kući umotanog u ćebe u petak. Sada je ispitivanje u toku, prosvetna inspekcija je tu i ja bih volela da se to reguliše da se slično ne dešava i drugoj deci. Naročito sada kada čujemo da vršnjačko nasilje eskalira - rekla je za Kurir majka dečaka.

Brojni Kuršumličani zgroženi su ovim vršnjačkim nasiljem, naročito zato što je reč o učeniku prvog razreda, koji je pre manje od mesec dana pošao u školu. Podsetimo, talas vršnjačkog nasilja danima potresa Srbiju, a sve je kulminiralo na najtragičniji mogući način, kada je četvoro braće, od kojih su dvojica maloletna, pretukli do smrti Martina Barnu (17) iz Novog Kneževca. Stručnjaci se slažu da je što pre potrebno sistemsko rešenje i reakcija države. Direktorka OŠ „Miloje Zakić“ Radica Jović nam je spustila slušalicu kada smo je pitali da prokomentariše ovaj nemili događaj. Ipak, kako saznajemo, Ministarstvo prosvete je odmah reagovalo i već u toku nedelje je u školu poslata prosvetna inspekcija.

Tuča u Odžacima

DRUGU GLAVU UDARAO O KLUPU! foto: Privatna Arhiva Najnoviji slučaj vršnjačkog nasilja navodno se odigrao u Odžacima, a u žižu javnosti dospeo je kada je majka Jelena V. objavila na društvenim mrežama status i fotografije svog deteta nakon zadobijenih povreda. Na objavljenim fotografijama vidi se povreda glave, a na lekarskom pregledu u anamnezi stoji da je dete zadobilo povrede kada ga je „drug uzeo za glavu i udarao o klupu“. Pretpostavlja se, zbog datuma objave, da se nasilje odigralo krajem prošle nedelje. Kako i na koji način je škola reagovala nakon ove nemile situacije, ostaje da se utvrdi.

Kurir.rs/Nevena Tomašević Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir