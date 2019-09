OD 15. OKTOBRA VIDEO NADZOR NA AUTOPUTU BEOGRAD-NIŠ: Vozače će snimati kamere na 14 mesta, pogledajte na kojim deonicama će se one nalaziti

Vozače će na autoputu Beograd-Niš od 15. oktobra snimati 56 kamera na 14 lokacija u oba smera, a međusobna udaljenost kamera je od šest do 32 kilometra.

Saobraćajna policija će prva tri meseca testirati te kamere, a potom će, ukoliko testovi prođu kako treba, da ih koristi za kažnjavanje prekoračenja dozvoljene prosečne brzine od 130 kilometara na sat.

Ilustracija foto: Nebojša Mandić

Reč je o kamerama koje postavlja JP "Putevi Srbije" u okviru pilot-projekta nadogradnje postojećeg naplatnog sistema na autoputu Beograd-Niš, koji predviđa, između ostalog, postavljanje video nadzora i na deonicama duž kojih nema odmarališta i benzinskih pumpi. Prema tome, vozači koji u proseku voze brže od dozvoljenih 130 na sat, neće moći nikako da izbegnu kaznu osim ako ne prave pauze u zaustavnoj traci.

Darko Savić iz "Puteva Srbije", rukovodilac ovog projekta, ističe da će najkasnije do 15. oktobra biti postavljene sve kamere na predviđenim lokacijama.

- Imaćemo ukupno 56 kamera na 14 takozvanih portala ili nosača u oba smera. Na svakom portalu imaćemo po dve kamere koje će snimati saobraćaj u sve tri trake. Recimo, u smeru Beograd-Niš kamere će biti ispred naplatne stanice Beograd u Vrčinu, zatim nakon 10 kilometara ispred naplatne stanice Mali Požarevac, pa posle sedam kilometara ispred Umčara, pa zatim Vodanj, Smederevo, Velika Plana, Markovac, Batočina, Jagodina, Paraćin, Pojate, Aleksinački Rudnici, Aleksinac, Niš.

Zanimljivo je da između Umčara i Vodnja vozači nemaju nijedno odmaralište niti benzinsku pumpu, jedino mogu da stanu u zaustavnu traku. Slično je između Batočine i Jagodine gde ne postoji odmaralište, iako je razmak prilično dugačak, čak 22 kilometra - naglašava Savić.

Ilustracija foto: Vladimir Šporčić

MUP će u prva tri meseca testirati te kamere pre nego što na osnovu njih počnu da kažnjavaju neodgovorne vozače.

- Premerićemo deonice, uraditi sertifikaciju vremena i trase kako bi bilo apsolutno sigurno da su podaci dobijeni pomoću tih kamera i sistema tačni i da kazne za prekoračenje prosečne brzine danas-sutra neće pasti na sudu - ističu u MUP-u.

Inače, "Putevi Srbije" ne rade niti će raditi merenje prosečne brzine.

- Naš sistem ima mogućnost da izvrši proračun prosečne brzine kretanja svakog vozila na deonicama između tih 14 portala. Da li će se to koristiti u svrhu naplate kazne, to će odlučivati nadležni organi, odnosno policija. Mi njima naš sistem stavljamo na uslugu. Imamo sertifikovano vreme i sertifikovane trase, što znači da predmeti neće biti oborivi na sudu. Premerene su tačne deonice i od nas će MUP dobiti podatak o prosečnoj brzini kretanja svakog vozila. Da li će oni koristiti te podatke i procesuirati ih, to je na njima - objašnjava Savić i podvlači da će kamere sa stoprocentnom preciznošću beležiti registarske oznake svih vozila koja se kreću brzinom do 250 kilometara na sat.

Ilustracija foto: TANJUG/ Dušan Aničić

Neće meriti trenutnu brzinu

Kamere koje budu postavljene neće meriti trenutnu brzinu vozila.

- To su kamere koje detektuju prolazak vozila pri čemu su povezane sa centralnim softverom sistema za naplatu putarine i sa softverom za merenje vremena u Srbiji koji je sertifikovan u Zavodu za mere. Kamera koja meri trenutnu brzinu vozila nije kamera, već radar. To ima policija i ona to radi sa presretačima. Naše mišljenje je da je sistem dobar i da je pravno održiv – podvlači Savić.

