LETNJE TEMPERATURE PRVOG DANA OKTOBRA: Danas sunčano i toplo, do 30 stepeni, od sutra zahlađenje

U Srbiji će danas ujutro biti umereno do potpuno oblačno, po kotlinama i dolinama reka sa maglom, a tokom dana pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 C, najviša dnevna od 25 do 29 C.

I u Beogradu posle oblačnog jutra biće pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 16 C, najviša dnevna oko 27 C.

U sredu pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30 C. Uveče i tokom noći u severnim i zapadnim predelima naoblačenje s kisom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom i osetnim padom temperature, koje će se u četvrtak ujutru i pre podne prosiriti i na ostale predele Srbije.

U četvrtak će duvati umeren i jak severozapadni vetar, a uveče se očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti sa severozapada uz slabljenje vetra.

Zatim, malo do umereno oblačno, hladno i uglavnom suvo, samo još u petak ujutru na jugu i istoku zemlje oblačno sa kišom.

(Kurir.rs/Tanjug)

