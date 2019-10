TURČINU SE OSLADILE SRPKINJE! Tanju je brutalno pretukao, a sada došao u Srbiju! Isprosio PRELEPU NOVOSAĐANKU! (FOTO)

Tanja Đukić u strahu za porodicu od dečka nasilnika, dok on tvrdi da se verio u Novom Sadu

Manekenka Tanja Dukić (24), koju je u junu ove godine zverski pretukao bivši dečko, Turčin Čagri Tortop, ponovo je u strahu! Taman što je uspela da pobedi traume koje je na nju ostavila ta noć i nastavila sa svojom karijerom, njen bivši Čagri se odlučio da dode u Srbiju, odakle objavljuje fotografije.



"Došao je u Srbiju, objavljuje fotografije i dokazuje da mu niko ne može ništa. U našu zemlju dolazio samo nekoliko puta sa mnom, ništa ga drugo nije vezivalo za Srbiju. U strahu sam za svoju porodicu. On zna gde žive, a pretio je i njima. U šoku sam, on je psihopata i samo on zna šta je u njegovoj bolesnoj glavi rekla je Tanja, koja se nada da je ovakav njegov potez samo provokacija.

Medutim, ona kaže da je za svaki slučaj upozorila svoju porodicu, posebno sestru, o svemu što se dogada.

"Preko prijatelja mi je poslao poruku da ću zažaliti sto pravim šou u njegovoj državi. A ja mu ništa ne prkosim, živim normalno, radim, ne provociram ga. Ja sam u Turskoj sedam godina, a njega sam upoznala pre tri, tako da moj boravak ovde nema veze sa njim. Javila sam sestri da ne ide u školu i da ne izlazi, ne daj bože preko nje da mi se osveti. Možda planira nekog i meni da pošalje dok je on u Srbiji, pa da izgleda da nema veze sa tim" - kazala je Tanja.

"Čovek je ozbiljno bolestan i veoma inteligentan, tako da se plašim šta je sve smislio" - kaže manekenka.

S druge strane, uvidom u njegov Instagram objavio je da je u Srbiji, gde je navodno verio devojku iz Novog Sada, čiju je ruku s prstenom uslikao, uz komentar "Yes, Love you" (Da, Volim te).

