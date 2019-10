OPET NAGLA PROMENA VREMENA: Stiže miholjsko leto! Od nula do 27 stepeni za 24 sata

Najtoplije će biti u sredu, uz sunčano vreme, maksimalna temperatura će dostići 25 stepeni, na jugoistoku zemlje biće i do 27 stepeni

Posle zahlađena i jutarnjih nula stepeni, u Srbiju već od srede stiže pravo miholjsko leto s temperaturama do 27 stepeni, što je više od proseka za ovo doba godine. Meteorolozi najavljuju slično toplo vreme do sredine oktobra.



- U Srbiji će danas jutro biti vedro i hladno, u dolinama i kotlinama se očekuje pojava magle, a ponegde i slab prizemni mraz. Tokom dana će biti sunčano, ali i dalje prohladno. Minimalna temperatura od 0 do 5 stepeni, na jugu i istoku Srbije od 6 do 10 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti od 13 do 17 stepeni - kaže za Kurir Đorđe Đurić, meteorolog „Veder tu ambrela“, koji već za sredu prognozira natprosečnu oktobarsku temperaturu.



- Najtoplije će biti u sredu, uz sunčano vreme, maksimalna temperatura će dostići 25 stepeni, na jugoistoku zemlje biće i do 27 stepeni. Stiže nam pravo miholjsko leto.

U četvrtak sa severozapada prolazno naoblačenje i zahlađenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 14 na severozapadu do 25 stepeni na jugoistoku Srbije. U petak suvo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalna temperatura će biti 20 stepeni - naglašava Đurić i dodaje:



- Pred nama je sunčan i topao vikend, maksimalna temperatura oba dana će biti 25 stepeni. Pred nama je topao oktobar, prema prvim prognozama maksimalne dnevne temperature mogle bi da budu i preko 25 stepeni sve do sredine oktobra, što je više od proseka za ovo doba godine - naglašava Đurić.

