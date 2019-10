SVETSKI LEKARI ZAPOSLILI SE U SRBIJI: Slovenac, Austrijanac i Nemac radiće najteže operacije na srcu

Trojica vrhunskih kardiohirurga, Slovenac, Austrijanac i Nemac, došli su da žive i operišu u Srbiji!



Prof. dr Tomislav Klokočovnik, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i dosadašnji direktor Kardiovaskularne klinike ljubljanskog Kliničkog centra, prof. dr Oto Dapunt, direktor Klinike za kardiohirurgiju Univerziteta u Gracu, i prof. dr Johanes Miler iz Berlinskog instituta za srce, kardiohirurg i inženjer elektrotehnike, doneli su nesvakidašnju odluku da se zaposle na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje.



Veliki centar



Prof. dr Tomislav Klokočovnik kaže za Kurir da je došao u elitnu instituciju, u kojoj je za poslednje dve godine urađeno 4.500 operacija na otvorenom srcu.



- Svi koji smo došli ovde videli smo mogućnost da u ovako velikom centru, koji radi toliki broj operacija, prenesemo znanje koje mi već imamo. Time će ova institucija dobiti unapređenje u operacijama koje se još ovde ne rade. Tako smo mi u Ljubljani imali školu minimalne invazivne hirurgije, što znači da tokom operacije ne prerežemo ceo grudni koš, već sa malim rezovima od pet centimetara napravimo iste, ako ne i bolje operacije, a rehabilitacija kod tih pacijenata je lakša - objašnjava ovaj stručnjak i dodaje:



- Ovde u Srbiji radite fantastično operacije mitralnog zaliska. Imate izvanredne hirurge, a mi ćemo pomoći da sve to bude na još višem nivou.



Pozitivna energija



Na pitanje šta je bio motiv da se zaposli u Srbiji, uz smeh kaže da to nisu finansije.



- Stvarno nije razlog finansijske prirode jer mi koji radimo na klinici i bavimo se naukom nikada nismo imali novac kao motiv. Da jeste, onda bih bio bankar. Svi smo zaljubljenici u svoj poziv, ali smo i njegovi taoci. Po ceo dan smo na usluzi, ali to nam ispuni srce! I, to je najbolji poziv na svetu. Drago mi je da sam ovde. Vaši stručnjaci i vaši fakulteti su izvanredni. Nema nikakve razlike između Beograda, Graca i Ljubljane - kaže on i dodaje da je dosad u Institutu operisao 11 pacijenata, koji su dobro.



Odgovarajući na pitanje da li mu se sviđa Beograd, prof. dr Klokočovnik kaže:



- Sviđa mi se u Beogradu. Fantastično se osećam, ali previše jedem. Mi odavde, iz Srbije, crpimo humor, energiju i optimizam.



Njegove kolege, profesori Oto Dapunt i dr Johan Miler, imaju skoro istovetne razloge zbog kojih su došli da rade na Dedinju - veliki broj operacija na otvorenom srcu. Tako je naša klinika stala rame uz rame sa najboljim evropskim centrima kardiohirurgije, a svi zajedno će obučavati naše lekare u metodama lečenja koje su doneli iz svojih centara u Gracu, Ljubljani i Berlinu.

- Došao sam iz profesionalnih razloga - bolnice i ljudi, a impresioniraju me lepote Srbije i Beograda - dodaje prof. dr Dapunt, i to potvrđuje kao svoje razloge dolaska i prof. dr Johanes Miler, koji kaže da je već bio u Beogradu.

Direktor Instituta Dedinje dr Bojić

SMANJENE LISTE ČEKANJA

Dr Milovan Bojić, direktor Instituta Dedinje, kaže da su za dve godine, koliko je on na čelu, rapidno smanjene liste čekanja za intervencije.

- Ranije se pet godina čekalo na kardiologiji, sada jednu. Postali smo najveći centar za elektrofiziologiju. Bićemo još bolji, a angažovanje velikih stručnjaka iz sveta nije zatvaranje vrata našim mladim doktorima, već da oni budu još bolji. Na šestom mestu smo u Evropi bili 2017. godine jer je na Dedinju urađeno 2.208 operacija na otvorenom srcu. Ponosan sam na izgradnju Dedinja 2, radovi teku po najboljem mogućem planu - naveo je on.

