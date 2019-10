ŠOK INTERVJU! ROĐENI BRAT MARINE ABRAMOVIĆ OTKRIVA PORODIČNE TAJNE! Velimir Abramović ispričao zašto se POSVAĐAO SA SESTROM, zbog kojih njegovih reči MARINA POLUDI, kako je skinula Ledi Gagu sa droge...

Prof. dr Velimir Abramović retko govori o svom odnosu sa rođenom sestrom umetnicom Marinom Abramović.

Ipak u jednom intervju pre par meseci je otvoreno izneo zbog čega su se posvađali njih dvoje i zašto on smatra da je Marina glumica koja treba da se povuče sa scene.

SKINULA LEDI GAGU SA DROGE

Postoji umetnički satanizam. Marina napravi telo od kolača pa onda svi nju jedu. To vam je spirit huking. Ona je veoma aktivna, Marina je poput ženskog Vorhola.

Ledi Gagu je skinula sa droge, njeni roditelji su bili oduševljeni. Marina je Gagu vodila u neku kuću u Džerziju... Onda se tamo valjda trči go kroz travu, ma neki najstrašniji ttretman... I skinula se sa droge.

ZAŠTO SMO SE POSVAĐALI MARINA I JA

Moja ćerka svaki dan sa njom razgovara a ja pravo da vam kažem i ne. Jer ja sam Marinu kritikovao. Rekao sam joj - Imaš dosta godina, šta ćeš u Njujorku, to je za mlade ljude.

Onda je ona meni rekla da sam neradnik, kako ništa ne radim i samo čitam Aristotetal.

I tako smo se posvađali.

Ja sam bio za to da ona sve to pusti... Znate čovek pred smrt mora da ostavi jedno vreme za sebe. Dok je još u dobrom stanju...

Ona jeste sada u vrhu ali sve to prođe... Ali novac je strašan afrodizijak.

MARINA JE ODGLUMILA KONCEPTUALNU UMETNOST

Marina je autentična glumica koja je jednostavno odglumila kompletnu konceptualnu umetnost. Pošto ima tu empatiju i dobro radi sa publikom ona je postigla uspeh... Ali kad se sve stavi pod znak pitanja, šta je zapravo poruka svega toga?

Eksploatacija...

Mislim da je Marina preterala sa radom. Mora da postoji neki momenat kada se povlačite... Ona je ta herojska priroda - Do kraja radim sa ljudima! Ali to je meni politički a ne duhovni odnos. Kad joj kažem to ona poludi.

To je nedostatak ljubavi... Ona nema muža, nema decu, ima samo taj svoj rad. Ta publika koja joj šalje pozitivnu energiju to joj je umesto ličnog zadovoljstva neke porodice.

Ona ide u estradu i zato mislim da je dosta i da treba Marina da se povuče.

Kurir.rs/PodcastInkubator/Priredio: P.L.

