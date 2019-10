TOPLO JUTRO U SRBIJI UZ DVA DANA KIŠNOG PREDAHA: Danas i do 26, a od SUBOTE i do letnjih 27 stepeni!

BEOGRAD - U Srbiji će se danas naoblačenje mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa severa i zapada, do kraja dana proširiti na ostale krajeve. Na jugu Srbije veći deo dana zadržaće se suvo i toplo vreme.

Vetar će biti slab i umeren severni, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 14 C, najviša dnevna od 16 do 26 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, od sredine dana povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom.

Vetar slab i umeren severni, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 14 C, najviša dnevna oko 18 C.

Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana - do 17. oktobra: Pretežno sunčano i toplo, samo u petak ujutro na jugu zemlje umereno i potpuno oblačno i uglavnom suvo. Od subote maksimalna temperatura u većini mesta od 22 do 27C.

