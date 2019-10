KIŠA PLJUŠTI U OVIM DELOVIMA SRBIJE! ZA VIKEND SE VREME NAGLO MENJA: Opet ćemo nositi majice, prognoza za narednih 7 dana će vas OBRADOVATI

U Srbiji je danas vreme oblačno mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, a sa severa i zapada do kraja dana proširiće se na ostale krajeve.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Na jugu Srbije veći deo dana zadržaće se suvo i toplo vreme.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Vetar će biti slab i umeren severni, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 14 C, najviša dnevna od 16 do 26 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

foto: Pritnscreen/RHMZ

U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, od sredine dana povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom.

Vetar slab i umeren severni, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 14 C, najviša dnevna oko 18 C.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana - do 17. oktobra: Pretežno sunčano i toplo, samo u petak ujutro na jugu zemlje umereno i potpuno oblačno i uglavnom suvo. Od subote maksimalna temperatura u većini mesta od 22 do 27C.

(Kurir.rs)

Kurir