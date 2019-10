VRATITE MI DECU, ŠTA MI TO RADITE... VAPAJ BRANKA VASIĆA IZ BEOGRADA: Uzeli mi bebe iz ruku, a mene poslali u zatvor! Pomirio sam se sa ženom, a decu nam ne vraćaju!

Bratislav Vasić iz Beograda već tri meseca pokušava da u svoj dom vrati decu koju su mu je oduzeo Centar za socijalni rad posle svađe sa suprugom, sa kojom se u međuvremenu pomirio.

On je za Kurir rekao da mu je ta institucija oduzela ćerku od osamnaest meseci i sina od sedam meseci posle svađe sa suprugom koja se desila 18. juna.

"Trebalo je da krstimo decu i posvađali smo se oko novca. Istina je da sam joj udario dva šamara. Ona je posle toga otišla kod svojih roditelja, a deca su ostala kod mene", priča on.

foto: Privatna Arhiva

Prema njegovim rečima, komšije su tu svađu najverovatnije prijavile policiji koja je došla da traži Vasića i nije ga zatekla kod kuće.

"Otišao sam do prodavnice da kupim mleko. Komšije su mi rekle da me tražila policija. Zbog toga sam se sam pojavio u policijskoj stanici na Bežaniji i to sa bebama u rukama", rekao je Branko.

Policajci su mu, kako je kazao, rekli da samo da izjavu, ali su za to vreme pozvali Zvečansku.

"Oteli su mi decu iz ruku, a mene poslali u zatvor. Odveli su me kod sudije, kad sam pitao za decu, rekli su da će ih uzeti supruga. Dok sam ja bio u zatvoru moja deca su bila ko zna gde", očajno je rekao Branko.

Čim se našao na slobodi, Vasić se pomirio sa suprugom, pa sada oboje pokušavaju da dođu do svoje dece.

"Koliko znam deca su u Mitrovici. Zvao sam Centar za socijalni rad bar 300 puta! Kad odem tamo izbace me napolje i ne žele da razgovaraju sa mnom. Sve što sam mogao da učinim sam uradio, ostalo mi je još da svoju decu tražim preko medija", kaže tužno Branko.

(Kurir.rs)

Kurir