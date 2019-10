NAJNOVIJI DETALJI O SLUČAJU DEČAKA (14) KOJI JE PRONAĐEN BEZ SVESTI U NIŠU: Otkriveno koje TABLETE je popio sa alkoholom, a evo šta mu se kasnije desilo

U krvi četrnaestogodišnjeg dečaka koji je u niškom naselju Trošarina nađen u subotu ujutru kako nepomiočno leži, nađen je lek za smirenje ksalol, saznajemo nezvanično u Kliničkom centru. Na Dečjoj

klinici nisu hteli da iznose detalje povodom slučaja ovog maloletnika.

Njega su primetili prolaznici ujutru kako bez svesti leži pored trafike i alarmirali Hitnu medicinsku pomoć koja ga je odvezla na Dečju kliniku.

Ubrzo je došao svesti, rekavši da je njegovom drugu neko prodao dve tablete nepoznate supstance za 200 dinara, a koje je on progutao. Njegov drug koji je kupio tablete navodno nije znao od koga je kupio tablete.

On je tada rekao da se ne seća kako je je došlo do toga da se onesvesti kod trafike.

- Medikament Ksalol služi za smirenje. Da je on progutao samo dve tablete bio bi mamuran, spavalo bi mu se, pao bi mu pritisak, ali nikako ne bi pao u nesvest tako da se pretpostavlja da je on popio medikament uz alkohol što je moguće da dovede i starije ljude u stanje bez svesti, a kamoli dete. Taj lek,

zavisno od jačine košta 100 do 230 dinara u našoj apoteci i to za kutiju od 30 komada, rekli su nam farmaceuti u Nišu.

Dečak je nakon ispiranja želuca i zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja otpušten kući, a njegov slučaj ostaje da preispitaju sociolozi, psiholozi, a pre svega roditelji.

(Kurir.rs/M.S)

Kurir