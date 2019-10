ŽESTOKI UDARI NA ČUVENOG PISCA: Srbomrsci bi da se Handkeu oduzme Nobel i to zbog Srbije

Austrijski pisac Peter Handke, dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, našao se na žestokom udaru širom sveta, i to zbog njegove ljubavi prema Srbiji i Srbima.

Naime, iz Amerike, Bosne i Hercegovine, ali i s Kosova isprozivali su Handkea, a neki su zatražili i da se opozove odluka da mu se dodeli Nobel, za šta je na internetu pokrenuta i peticija.

Kao razlog za to navode njegovu podršku bivšem predsedniku Jugoslavije Slobodanu Miloševiću, zatim to što navodno širi mržnju i opravdava zločine, a zameraju mu čak i to što je bio protiv bombardovanja Srbije 1999.

Među prvima se oglasila Munira Subašić, predsednica udruženja „Majke Srebrenice“, koja je istakla da će zatražiti oduzimanje nagrade Handkeu.

- Čovek koji je branio balkanske krvnike ne može dobiti tu nagradu. Žalosno je što je ovako važna nagrada dodeljena negatoru genocida u Srebrenici - navela je ona.

Američki PEN centar izrazio je žaljenje zbog dodele Nobelove nagrade Handkeu, ocenivši da književna zajednica zaslužuje bolje od tog izbora.

- Iznenađeni smo izborom pisca koji je svojim javnim glasom potkopavao istorijsku istinu i ponudio javno suknjištvo počiniocima genocida, poput bivšeg srpskog predsednika Slobodana Miloševića i lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića - navela je predsednica PEN Amerike Dženifer Igan.

Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić najavio je da će naredne sedmice Švedskoj akademiji nauka i Nobelovom komitetu biti poslato protestno pismo zbog nagrade za Handkea. On je još rekao da je siguran da je onaj ko je utemeljio nagradu imao u vidu ljude koji donose i šire mir, a ne, kako se izrazio, likove poput Handkea, „koji šire mržnju i negiraju zločine i genocid zasnovan na etničkoj ili verskoj mržnji“. Bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović je ovu dodelu nagrade ocenio kao „sramnu i skandaloznu“.

Protestno pismo

Prava histerija nastala je i na Kosovu, gde su se oglasili tamošnji predsednik Hašim Tači, doskorašnji šef diplomatije Bedžet Pacoli, njihova ambasadorka u Americi Vljora Čitaku... Pacoli mu zamera što se usprotivio NATO bombardovanju Srbije 1999.

- Handke je podržao balkanskog kasapina Miloševića i usprotivio se humanitarnoj intervenciji NATO da se zaustavi genocid. Šteta - napisao je Pacoli.

Dragan Velikić PRAVDA ZA HANDKEA Beogradski pisac Dragan Velikić smatra da je Nobelova nagrada za književnost „došla u prave ruke“: - To je pravda za Handkea. Kad pogledamo niz pisaca koji ne mogu da se porede s njim kao pisci, a koji su dobili Nobelovu nagradu, mislim da ju je on apsolutno zaslužio, tu nema spora. foto: Beta Skupo plaćeni stavovi OTPISALI GA ZBOG NAS Handke je poznat po svojoj podršci Srbiji i Srbima i stavu da krivicu za rat ne treba prebacivati na srpsku stranu. Zbog ovih stavova je postao „otpadnik“ svetske intelektualne zajednice. On je svojevremeno, u znak protesta protiv NATO bombardovanja SR Jugoslavije, vratio Bihnerovu nagradu vrednu 50.000 evra, a od nemačkog ministra zahtevao je da mu vrati sve njegove knjige.

Brojne čestitke OD SRBA STE DOBILI NAGRADU ZA LJUDSKOST Ministar odbrane Aleksandar Vulin čestitao je Handkeu nagradu poručivši mu da je od velikih dobio nagradu za književnost, a od Srba nagradu za ljudskost. - Vest da ste vi postali dobitnik Nobelove nagrade za književnost potvrdila je da vrlina kao i voda uvek nekako nađe svoj put i da borba za pravo na slobodu i izbor nije ni rešena ni uzaludna - naveo je Vulin u čestitki. Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik je u čestitki istakao da je to vredno priznanje dokaz da pravda nije u potpunosti izgubljena: - Posebna osećanja i poštovanje prema vama, pored književnog dela, gajimo kao velikom pravedniku današnjice i velikom prijatelju Srba i Srbije, koji se, kad su mnogi u svetu ćutali, glasno usprotivio NATO bombardovanju Srba u BiH i Srbiji. foto: Beta, EPA

